Je reste chez nous

Coup de cœur

Livre : Mourir, mais pas trop

L’auteure et journaliste Agnès Gruda propose avec «Mourir, mais pas trop» un deuxième recueil de nouvelles qui rassemble treize petites histoires, toutes admirablement bien ficelées. La mort se retrouve dans chacune d’entre elles sous diverses facettes, qu’elle concerne par exemple la fin d’un amour, l’exil ou la vieillesse. La plume d’Agnès Gruda se révèle toute aussi précise que colorée, ses nouvelles passant du vertige à la douceur.

Disponible depuis le 22 mars 2016

Je reste

Web

Kebec

La deuxième saison de la série Kebec s’est amorcée dimanche dernier sur les ondes de Télé-Québec et cherche à questionner sous un angle nouveau plusieurs aspects et enjeux de l’histoire du Québec. À chacun des épisodes, une œuvre culturelle majeure est explorée et mise en relation avec les questions soulevées. Les douze épisodes qui la composent sont actuellement disponibles en ligne.

En ligne depuis le 5 avril sur telequebec.tv

Télé

Bonsoir Bonsoir!

L’animateur Jean-Philippe Wauthier revient à la barre de l’émission Bonsoir Bonsoir! pour une deuxième saison ce printemps. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la formule a été modifiée pour respecter les mesures d’hygiène de mises. Plusieurs personnalités artistiques et culturelles seront invitées, sur place comme en ligne.

Ce soir à 21h sur ICI Télé

Cinéma

Vaillancourt : Regarde si c’est beau

La plateforme «Les Films du 3 Mars» présente le documentaire «Vaillancourt : regarde si c’est beau», écrit et réalisé par John Blouin, un long métrage portant sur un des plus grands artistes et militants québécois, Armand Vaillancourt. La plateforme offre actuellement gratuitement, dans le contexte du confinement provoqué par la COVID-19, près de 150 films de son catalogue en ligne.

Disponible en ligne depuis le 1er avril sur f3m.ca.

Cinéma

Premières armes

L’Office national du film proposera gratuitement à travers le mois d’avril trois nouveaux longs métrages documentaires qui s’ajouteront ainsi à leur catalogue comportant plus de 4000 titres. Le documentaire «Premières armes», du réalisateur Jean-François Caissy, décrit avec chaleur et humour le passage de simples civils en soldats des Forces armées canadiennes.

Disponible depuis le 6 avril

Album

Backstage – Souldia

Le rappeur Souldia propose avec Backstage son huitième album en carrière à travers lequel l’artiste propose des textes toujours aussi intenses, déclamés avec force, dans un arrangement sonore qui leur rend justice. Le musicien a obtenu deux nominations au dernier gala de l’ADISQ (album de l’année rap et meilleur vendeur pour son album Survivant).

Disponible depuis le 3 avril

Analyse

Comment réussir la démondialisation ?

L’auteur et philosophe Éric Martin propose avec le texte «Comment réussir la démondialisation ?», publié sur le site de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), une réflexion portant sur la façon dont ce processus devrait se réaliser pour favoriser l’émergence de nouvelles institutions économiques et politiques plus décentralisées et démocratiques.

En ligne depuis le 7 avril sur iris-recherche.qc.ca

Cinéma

Il était une fois à... Hollywood

La plateforme Crave propose le film «Il était une fois à... Hollywood», mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie et réalisé par Quentin Tarantino, à travers lequel on suit un acteur et sa doublure, tous deux cherchant à atteindre le succès dans l’industrie cinématographique.

Disponible depuis le 3 avril

Album

Rose et gris – La carabine

Le duo hip-hop La Carabine propose ce printemps leur deuxième album en carrière intitulé «Rose et gris», un opus de 12 chansons campé dans un rap convaincant et des arrangements accrocheurs.

Disponible depuis le 27 mars