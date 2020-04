La mairesse de Boisbriand espère que les récalcitrants se calmeront

La mairesse de Boisbriand espère que le pouvoir des policiers de donner des contraventions à ceux qui ignorent les interdictions de rassemblement calmera les plus récalcitrants, dont certains dans la communauté juive orthodoxe Tosh.

« Ça va changer la façon des policiers d’intervenir, que ce soit dans la communauté [juive orthodoxe] ou auprès de n’importe qui d’autre », affirme la mairesse Marlene Cordato en entrevue au Journal.

Lundi soir, la police avait dû intervenir dans la communauté juive orthodoxe Tosh de Boisbriand durement touchée par la COVID-19, quand environ 200 membres sont sortis manifester contre les règles de confinement.

Les règles de distanciation sociale n’avaient pas été respectées et le lendemain, la police avait annoncé qu’une enquête avait été lancée pour identifier les fautifs. Des rapports d’infraction générale seraient alors transmis aux procureurs afin de déterminer si une amende de 1000$ à 6000$.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Or, depuis mardi, plus besoin de passer à travers ce processus puisque tous les policiers peuvent maintenant donner des contraventions. Pour la mairesse Cordato, recevoir une amende sur-le-champ aura l’effet escompté qui est de faire en sorte que tous respectent les règles, et ainsi freiner la propagation de la COVID-19.

« C’est une très bonne chose, les écarts ne seront pas tolérés », dit-elle.

Pâque juive

La mairesse assure par ailleurs qu’elle a eu des bonnes discussions avec la Direction de la santé publique des Laurentides, la police et la communauté Tosh afin que la manifestation « inadmissible et inacceptable » de lundi ne se reproduise plus.

« En général, nous avons une bonne collaboration », a-t-elle insisté.

Elle assure d’ailleurs que les leaders de cette communauté juive orthodoxe de 4000 membres ont passé le mot d’ordre que même si la pâque juive a commencé, les membres ne peuvent pas se réunir.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Lors de cette fête très importante pour certains, il est coutume d’apporter des plats cuisinés auprès des autres membres, mais que cette année, ils devront les déposer sur le perron de la porte afin que les règles de distanciation sociale.

« Cette façon de faire a été autorisée par la santé publique, a-t-elle dit. Le message qui a été passé, c’est que cette année, pâque se fera sans rassemblement. »