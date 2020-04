L'amour est dans le pré: Hugues passera un mauvais quart d’heure

On pensait que la fin du voyage au Mexique, la semaine dernière, marquait la fin de l’aventure pour L’amour est dans le pré. Oh que non ! Ressortez le popcorn pour le 13e épisode, diffusé jeudi soir à V. Marie-Ève Janvier y confrontera Hugues, qui, après avoir floué Chloé et Maryska, passera aux aveux : une troisième fille est dans le portrait.

Tous les agriculteurs se retrouveront au Manoir du Lac William pour une émission bilan qui conclut une huitième saison, laquelle a soulevé les passions.

Marie-Ève Janvier s’entretiendra avec eux, mais disons que son entrevue avec Hugues sera plus corsée qu’avec les autres. L’animatrice n’avait d’ailleurs jamais eu à confronter un candidat de cette manière dans l’histoire de la téléréalité.

« C’est le genre de situation qu’on a rarement vu, explique-t-elle à l’autre bout du fil. C’était important pour moi de comprendre ce qui s’était passé dans sa tête pour avoir osé être allé aussi loin avec deux filles. Ensuite, on comprend qu’il y a une troisième fille. Je lui ai demandé de mettre cartes sur table, comme l’a fait Philippe. Avec Hugues, j’avais beaucoup d’empathie face à lui, mais la téléspectatrice en moi était fâchée de son parcours. » Parlant de Philippe, qui a largué Jessica avant la fin du voyage la semaine dernière, Marie-Ève Janvier a défendu l’honnêteté de l’agriculteur de 24 ans, qui s’est fait ramasser sur les réseaux sociaux après la diffusion de l’émission, jeudi dernier. « Il a toute mon admiration parce qu’il a été honnête », souligne l’animatrice.

Quant à Hugues, on verra que son parcours complet va à l’encontre des valeurs véhiculées par la téléréalité agricole. Attendez de connaître l’identité de l’élue de son cœur. « Je pense que ce moment-là avec lui, ça va rajouter de l’huile sur le feu, mais le but, c’est de clore cette histoire-là et de l’entendre donner ses explications », affirme Marie-Ève Janvier.

Une saison aux extrêmes

Le tout dernier épisode montre bien à quel point la saison nous en a fait voir de toutes les couleurs. D’un côté, il y avait les frasques d’Hugues, mais de l’autre, il y a eu le sensible Nicolas qui, à 57 ans, a remis le romantisme au goût du jour.

Non, on ne vous dévoilera pas s’il est encore avec sa Louise, mais il va réussir à nous émouvoir jusqu’à la fin.

« Ils ont ouvert des portes, commente Marie-Ève Janvier. Ç’a été très inspirant. Beaucoup de gens nous ont remerciés de montrer ça à la télé. Pour la prochaine saison, j’ai hâte de voir la moyenne d’âge des gens qui vont s’inscrire. »

D’ailleurs, parlant de la 9e saison, Marie-Ève Janvier confie que la situation de la COVID-19 aura possiblement des impacts sur le tournage. « Pour l’instant, on n’est pas inquiets, mais la production a des plans B. »

L’amour est dans le pré est diffusé jeudi soir, à 21 h, à V.