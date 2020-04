Les camps de jour et ligues sportives pourraient reprendre en mai à Montréal

Bien qu’à Montréal les grands évènements publics comme les festivals aient été annulés jusqu’au 2 juillet prochain, pour des activités mineures, comme des matchs de ligue sportive, la date du 4 mai annoncée par le gouvernement provincial est maintenue.

La date du 2 juillet concerne les «grands évènements qui demandent un permis d’occupation du domaine public», a précisé mercredi matin la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au lendemain de l'annonce par la Ville. Cela ne s’applique pas aux évènements «de plus petite ampleur», qui ne requièrent pas ce type de permis, a-t-elle ajouté.

«Tout ce qui touche les ligues de sport mineures à Montréal, les camps de jour et autres, ça va vraiment dépendre des consignes du gouvernement du Québec et de la Santé publique régionale et nationale. Je rappelle qu’en ce moment tous les rassemblements sont proscrits jusqu’au 4 mai, c’est la consigne du gouvernement du Québec.»

Cette date du 4 mai vaut autant pour les rassemblements extérieurs qu’intérieurs.

Mardi, la Ville de Montréal a annoncé l’annulation de tous les festivals, évènements sportifs et autres rassemblements publics prévus sur son territoire jusqu’au 2 juillet 2020 inclusivement, dans un contexte de pandémie du coronavirus, ce qui inclut notamment les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et du Canada.

Même s’il s’agit de «la bonne décision», selon Mme Plante, «ça a été une décision très difficile à prendre, une décision brise-cœur parce qu’on sait à quel point Montréal vit au rythme de ses festivals».

«Je pense que pour tous les Montréalais et Montréalaises l’idée d’aller au Festival (international) de jazz ou aux FrancoFolies ou autres était une façon de dire : «on a passé au travers de la crise»», s’est désolée la mairesse.