Les démocrates veulent un plan d’urgence «intérimaire» de 500 milliards de dollars

Les chefs démocrates du Congrès américain ont présenté mercredi un plan supplémentaire d’aide aux petites et moyennes entreprises frappées par la crise du coronavirus, en ajoutant d’autres « priorités » par rapport aux républicains pour un coût de plus de 500 milliards de dollars, ce qui pourrait compliquer son adoption rapide.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, avait annoncé mardi avoir discuté « à la demande du président Donald Trump » avec les responsables républicains et démocrates du Congrès pour apporter 250 milliards de liquidités supplémentaires aux petites et moyennes entreprises et leur permettre de payer leurs employés pendant la pandémie.

Cette somme viendrait s’ajouter aux 350 milliards qui figurent dans le gigantesque plan d’aide à l’économie de 2.200 milliards de dollars, voté par le Congrès et ratifié par Donald Trump fin mars.

Mais la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ont présenté mercredi, dans un communiqué, leurs « priorités » pour ce plan d’aide « intermédiaire », qui devra être suivi par un nouveau plan « de secours en profondeur » qui « prolongera et étendra » la loi titanesque adoptée fin mars.

Le plan des démocrates prévoit bien 250 milliards de dollars pour les PME, mais 125 milliards devront passer par « des instituions financières communautaires » afin de s’assurer notamment que les « agriculteurs, femmes, minorités, anciens militaires, ainsi que des organisations à but non lucratif » puissent en profiter et qu’aucune petite entreprise y ayant droit ne soit « rejetée par les banques ».

Les démocrates ajoutent en plus une enveloppe de 250 milliards de dollars qui ne sont pas destinés aux entreprises: 100 milliards destinés aux hôpitaux et 150 milliards de dollars pour les États et gouvernements locaux. Ils veulent aussi augmenter le montant d’aides alimentaires pour les plus modestes.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait déclaré mardi qu’il espérait voir l’enveloppe de 250 milliards réclamée par l’administration Trump adoptée par la chambre haute dès jeudi. Le texte devrait ensuite être approuvé par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, avant d’être promulgué par le président Donald Trump.

Les exigences des démocrates énoncées mercredi pourraient prolonger les négociations, et reporter l’adoption de ce plan.