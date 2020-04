Les vertus de l’État

Les groupes de réflexion partisans du « moins d’État » en prennent pour leur rhume durant la présente crise sanitaire alors que les patrons, les syndicats et les groupes communautaires font appel à l’intervention des gouvernements pour en juguler les effets.

Le mythe d’une économie se régulant d’elle-même s’effondre en même temps que la vision idyllique d’une mondialisation profitable à tous. Notre dépendance à des produits étrangers essentiels inquiète de plus en plus de gens et suscite des ambitions d’autosuffisance qui ne devraient pas s’éteindre à la fin de la crise.

Les visionnaires

Dès le début des années 1980, les organisations syndicales étaient préoccupées par cette mondialisation débridée à la lumière de la multiplication des délocalisations d’entreprises.

Altermondialistes et syndicalistes se rejoignaient à travers les grandes coalitions pour manifester leur opposition ou leur réserve à l’égard des traités de libre-échange, car ils constataient déjà les effets négatifs sur l’emploi et les protections sociales.

C’est dans cette mouvance qu’est né le Fonds de solidarité FTQ en 1983 pour protéger et créer des emplois au Québec tout en permettant à des travailleurs d’accumuler des économies pour la retraite. Le Fondaction CSN a été créé dans cette foulée en 1996. D’ailleurs, le Québec demeure aujourd’hui la seule province où les fonds de travailleurs connaissent un tel succès.

Du côté de l’agroalimentaire, la préoccupation de l’UPA pour la souveraineté alimentaire et la protection des territoires agricoles a été en s’intensifiant au cours des deux dernières décennies. Les dirigeants de ce syndicat agricole s’inquiétaient également des effets de la mondialisation et de la réduction drastique des terres cultivables.

Mieux outillé

Grâce aux organisations syndicales, encore qualifiées dans un passé récent de ringardes, fermées à la modernité, le Québec a pu protéger des milliers d’emplois et des sols cultivables, le plaçant aujourd’hui en meilleure position d’accroître son indépendance économique et son autosuffisance alimentaire !