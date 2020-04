L'incertitude inquiète les tenanciers de bar du Village

Des propriétaires de bars situées en plein cœur du Quartier gai de Montréal s'inquiètent de l'incertitude entourant la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, alors que tout est sur pause en raison de la pandémie de COVID-19 qui frappe la métropole.

La circulation automobile est habituellement suspendue de mai à septembre sur la rue Sainte-Catherine Est entre Saint-Hubert et Papineau pour laisser place aux terrasses qui accueillent de nombreux touristes et festivaliers.

Cette année, la Société de développement commercial (SDC) du Village doit attendre comme tout le monde de voir l'évolution de l'épidémie avant de prendre une décision, ce qui plonge les tenanciers de bar dans encore plus d'incertitude.

Or, tant et aussi longtemps qu'aucune décision n'est prise, difficile de planifier l'installation des terrasses qui occupent souvent l'ensemble du trottoir et parfois même une partie de la rue.

«C'est certain que si les terrasses ne sont pas permises sur la rue cet été, ça va être assez horrible au niveau compétition. Il y a des grands joueurs qui ont des terrasses sur le toit, et ça risque d'affecter les petits joueurs», explique au «24 Heures» le copropriétaire du Bar Renard, Marc-Antoine Coulombe.

Pas de panique

L'annonce du prolongement de la fermeture des commerces et entreprises jugés non essentiels jusqu'au 4 mai par le gouvernement Legault a été «un dur coup» pour le bar Date Karaoké. «On a hâte de retrouver notre vie normale», lance au bout du fil Dany Jobin, propriétaire de l'établissement situé à deux pas de la station de métro Beaudry.

Selon un sondage mené par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) à la fin mars, le tiers des PME fermées en raison de l'épidémie de la COVID-19 estimaient ne pas pouvoir rouvrir. Ce n'est toutefois pas le cas chez les tenanciers de bars du quartier gai interrogés par le «24 Heures».

«On n’est pas en mode panique, c'est plate pour l'entreprise et le personnel, mais nous sommes solidaires avec les mesures prises par le gouvernement», indique le copropriétaire du Bar Le Cocktail, Luc Généreux. Ce dernier s'inquiète également de l'incertitude entourant la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine.

Aide fédérale appréciée

Le copropriétaire du Bar Renard se réjouit que le gouvernement fédéral ait finalement étendu l'accès aux prêts d'urgence allant jusqu'à 40 000 $ aux entreprises qui tirent plus de 50 % de leurs revenus de la vente d'alcool.

«Les bars sont souvent traités à part, restreints aussi sévèrement que les casinos, les commerces liés à l'industrie du sexe et ceux liés à l'industrie du cannabis», déplore Marc-Antoine Coulombe. Il espère que cette mesure d'aide mènera à des changements à long terme.