Pâques à la maison : 6 idées amusantes

Cette année, la fête de Pâques sera différente, mais pas ennuyante ! Il est possible de célébrer joyeusement tout en restant chacun chez soi. Afin de profiter au maximum de cette journée spéciale, voici nos suggestions d’activités créatives et de gâteries exclusives pour la période de Pâques offertes chez IGA. De quoi s’amuser et se régaler !



1. Cuisinez des plaisirs sucrés faits au Québec

Pour une journée festive sous le signe de la gourmandise, égayez vos menus avec les savoureux produits d’ici, offerts spécialement pour Pâques.

Au déjeuner, réveillez vos papilles en vous délectant de beurre à l’érable de la Laiterie Chagnon. Cette entreprise locale propose un beurre baratté de qualité supérieure, fait uniquement de crème fraîche et de sucre d’érable. Tartiné sur un bagel grillé à la cannelle et aux raisins ou encore sur un muffin chaud, il fera assurément le bonheur de tous !

En guise de collation spéciale, les plus jeunes seront comblés par les brownies ou les biscuits garnis de bonbons en forme de petits œufs colorés – une friandise en édition limitée signée Chocolats Favoris. Une autre option chocolatée et tout aussi alléchante : le lait au chocolat à la saveur de caramel par la Laiterie Chagnon. Un lait entier à 3,8 % de matières grasses, composé d’ingrédients naturels avec un goût riche et onctueux.

Finalement, pour clore la soirée en beauté, optez pour un dessert aussi bon que spectaculaire : le gâteau Chiffon au citron de Ricardo. Quatre étages de gâteau blanc léger nappé de crème au citron, le tout surmonté de chantilly au chocolat blanc et décoré de jolies meringues. Un incontournable pour accueillir le printemps !



2. Essayez de nouvelles recettes avec Trois fois par jour

En panne d’inspiration? Laissez-vous tenter par les recettes de Marilou remplies de fraîcheur et de saveurs. Quiche aux poireaux caramélisés, salade de carottes et de radis rôtis ou encore salade d’asperges et œufs coulants, trois superbes recettes pour profiter pleinement des légumes de saison.



Ramona Heim - stock.adobe.com

3. Préparez des décorations printanières

Mettez les enfants à contribution en leur confiant des projets de bricolage pour orner la table et décorer la maison. Tout peut être fabriqué : bouquets de fleurs en papier de soie, guirlandes de tulipes, lapins en carton coloré ou encore petits paniers de Pâques.

Préparez les œufs décoratifs colorés en famille en quelques étapes simples :

· Mélanger 1 c. à thé de vinaigre blanc avec ¼ c. à thé de colorant alimentaire.

· Dans un verre transparent, diluer ce mélange dans ¾ de tasse d’eau et déposer délicatement l’œuf. Pour des œufs de couleur vive, laisser tremper plus longtemps, environ 5 minutes.

· Retirer à l’aide d’une pince et faire sécher sur une grille à gâteau.

· Déposer joyeusement dans votre décor thématique.



4. Organisez une chasse aux œufs

Un classique indémodable ! La veille, lorsque les enfants sont couchés, profitez-en pour cacher des œufs en chocolat ou d’autres chocolats un peu partout dans la maison. Dès leur réveil, annoncez-leur que Jeannot Lapin est passé et qu’ils doivent partir à la chasse aux cocos ! Pour une course équitable, désignez une seule couleur d’œuf par enfant.

Si vous avez une cour, organisez votre chasse à l’extérieur en prenant soin de mettre les surprises à l’abri dans des œufs en plastique ou encore dans des petits sacs colorés.



kleberpicui - stock.adobe.com

5. Faites votre chocolat maison

Une activité fort simple et bonne à s’en lécher les doigts ! Procurez-vous des moules en silicone pour la fabrication de chocolats. Choisissez des pastilles de chocolat de bonne qualité et assurez-vous qu’elles contiennent au moins 32 % de beurre de cacao. Du reste, c’est assez facile :

Faire fondre le chocolat au bain-marie.

Verser le chocolat fondu dans les moules.

Attendre que le chocolat soit complètement figé avant de démouler.

Pour rendre le tout encore plus festif, organisez une dégustation de chocolats mettant en vedette vos propres créations au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc.

Il vous reste du chocolat fondu? Essayez notre recette originale de cocos de Pâques aux riz soufflé ! Facile à réaliser, ce classique revisité est parfait pour donner des airs de fête à votre journée.



COCOS DE PÂQUES AU RIZ SOUFFLÉ



Portions : 15 | Préparation : 35 minutes | Cuisson : 5 minutes



Ingrédients

45 ml (3 c. à soupe) de beurre ou de margarine

1 L (4 tasses) de guimauves

2 ml (½ c. à thé) d’extrait de vanille

1,25 L (5 tasses) de céréales de riz soufflé

250 ml (1 tasse) de chocolat noir, au lait ou blanc, fondu

Au goût, bonbons pour décorer

Préparation

Dans une casserole à feu doux, faire fondre le beurre ou la margarine. Ajouter les guimauves et remuer jusqu’à ce qu’elles fondent, et que le mélange soit lisse. Retirer du feu et ajouter l’extrait de vanille. Ajouter les céréales en remuant pour bien les enrober du mélange. À l’aide d’une spatule graissée, presser le mélange dans une plaque à biscuits avec rebord de 40 cm x 27 cm (16 po x 10 1/2 po) beurrée. Laisser tiédir 4 ou 5 minutes. À l’aide d’un emporte-pièce de forme ovale, découper des cocos dans le mélange à base de riz soufflé. Une fois les cocos bien refroidis, en tremper l’extrémité la plus large dans le chocolat fondu et décorer de bonbons au goût. Pour rendre le tout encore plus festif, organisez une dégustation de chocolats mettant en vedette vos propres créations au chocolat noir, au chocolat au lait ou au chocolat blanc.



6. Profitez de la technologie

Partagez ces célébrations uniques avec votre entourage (en demeurant chacun chez soi !) grâce à la technologie. Il suffit de vous connecter à travers les réseaux sociaux ou encore par des applications de conférence en ligne pour un échange joyeux et sécuritaire.

Surtout, n’oubliez pas de partager les photos de votre belle journée !



Avec toutes ces fabuleuses idées en poche, il ne fait aucun doute que votre fête de Pâques sera des plus mémorables !