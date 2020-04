Pâques à la maison : les recettes inspirantes et colorées de Marilou

Offert par

Vous ne savez pas quoi servir avec le traditionnel jambon de Pâques ou vous avez envie d’ajouter plus de fraîcheur au menu cette année? Mettez les légumes à l’honneur avec ces trois succulentes recettes signées Trois fois par jour!

Quiche aux poireaux caramélisés & croûte de patate douce

Une quiche est toujours un plat gagnant à mettre sur la table à Pâques. On vous en présente une végétarienne aux poireaux. La croûte est faite à base de patate douce et ça amène un petit goût sucré et doux. Avec les poireaux, c’est vraiment une combinaison gagnante!

Portions : 6 | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 50 minutes | Repos : 5 minutes



Ingrédients

Pour la pâte à quiche

1 tasse de purée de patate douce

1 tasse de farine tout usage

1 c. à thé de poudre à pâte

2 c. à soupe d’huile végétale

¼ tasse d’eau chaude

Pour la quiche

1 c. à soupe de beurre

1 poireau, coupé en lanières

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 oignon, haché

1 poireau, haché

6 œufs

¾ tasse de lait

½ tasse de fromage gruyère, râpé

Sel et poivre, au goût

Préparation

Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour la pâte à quiche » avec les mains. Toujours avec les mains, étendre la pâte dans une assiette à tarte. Faire quelques trous dans la pâte avec une fourchette, puis cuire au four de 10 à 12 minutes. (La croûte ne sera pas entièrement cuite.) Dans une poêle, à feu moyen-vif, faire fondre le beurre, puis griller les lanières de poireau en les badigeonnant avec le sirop d’érable. Retirer de la poêle, puis réserver dans une assiette. Dans la même poêle, toujours à feu moyen-vif, faire revenir l’oignon et le poireau haché pendant 5 minutes, puis transférer dans un bol. Laisser tiédir pendant 5 minutes, puis ajouter le reste des ingrédients « pour la quiche », à l’exception des lanières de poireau. Bien fouetter, puis verser sur la croûte. Cuire au four pendant 30 minutes. Retirer du four, déposer les lanières de poireau sur le dessus, puis remettre au four pendant 5 minutes.



Trucs et astuces

Pour faire une purée de patate douce rapidement, percer la patate quelques fois avec une fourchette, puis cuire au four à micro-ondes de 3 à 5 minutes (selon la grosseur). Lorsqu’elle est molle au toucher, ouvrir la peau et gratter la chair.

Puisque la pâte est collante, il est préférable de se passer les mains sous l’eau chaude avant de la manipuler.

Salade d’asperges, œufs coulants & prosciutto

Les asperges dans nos assiettes sont un signe que le printemps est vraiment là! Pour en profiter, on vous présente une salade d’asperges parfaite à partager. Simple à faire, pleine de saveurs et de couleurs, cette recette est idéale à savourer en famille.

Portions : 6 à 8 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 30 minutes | Repos : 5 à 10 minutes

Ingrédients

1 petit oignon rouge, tranché finement

¼ tasse de sucre

¼ tasse de vinaigre blanc

2 bottes d’asperges

4 œufs

6 à 8 tranches de prosciutto, tranchées

1 tasse de feuilles de mâche

1 paquet (75 g) de pousses vertes au choix

Sel et poivre, au goût

Pour la vinaigrette

2 c. à soupe de jus de citron

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de miel

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 c. à soupe d’estragon frais, haché

2 c. à soupe de fromage parmesan frais, râpé

Préparation

Dans un petit bol, mélanger l’oignon avec le sucre et le vinaigre en massant l’oignon avec le sucre. Laisser reposer de 5 à 10 minutes, le temps de préparer la salade. Couper le pied des asperges. Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition, puis cuire les asperges de 2 à 4 minutes afin qu’elles soient tendres, mais encore croustillantes. Retirer de l’eau chaude, puis rincer à l’eau froide immédiatement. Réserver. Placer les œufs dans un chaudron et les couvrir d’eau froide. Porter à ébullition, puis cuire pendant 3 minutes. Retirer du feu, puis rincer à l’eau froide. Réserver. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour la vinaigrette », puis réserver. Dans une assiette, déposer les asperges, puis arroser avec la moitié de la vinaigrette. Écaler les œufs, les couper en 2, puis les déposer sur les asperges. Égoutter l’oignon rouge, puis l’ajouter à la salade avec le prosciutto, la mâche et les pousses. Assaisonner, puis arroser avec le reste de la vinaigrette.



Trucs et astuces

Vous pouvez aussi faire cuire les asperges à la vapeur ou les faire griller.

Salade de carottes et de radis rôtis & croûtons de pois chiches croustillants

Une autre idée de salade pour vous régaler! On connaît peu les radis cuits, et pourtant, ils deviennent tout doux et délicieux lorsqu’ils sont apprêtés de cette façon. Avec les pois chiches croustillants, ça apporte une petite touche différente.

Et je vous conseille de faire plus de pois chiches que moins. C’est tellement bon que vous risquez d’en manger la moitié juste en préparant la recette.

Portions : 6 à 8 | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

1 tasse d’orge perlé

3 tasses de bouillon de légumes

1 boîte (540 ml) de pois chiches, rincés et égouttés

2 c. à thé d’huile végétale

Sel et poivre, au goût

6 à 8 carottes entières (ou coupées en longueur si elles sont épaisses)

1 ½ tasse de radis, lavés et coupés en 2 ou en quartiers

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à thé de zaatar

2 c. à soupe de persil frais, haché

2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée

2 c. à soupe de menthe fraîche, hachée

Pour la vinaigrette

¼ tasse de fromage féta, émietté

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe de miel

Sel et poivre, au goût

Préparation

Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au centre.

Verser l’orge et le bouillon de légumes dans une casserole, puis porter à ébullition. Réduire la température au minimum, couvrir, puis poursuivre la cuisson pendant 25 minutes (voir trucs et astuces). Retirer du feu, transférer dans un saladier, puis laisser tiédir.

Pendant ce temps, dans un bol, mélanger les pois chiches avec l’huile végétale, puis assaisonner. Étendre les pois chiches sur une plaque à cuisson, puis cuire au four de 35 à 40 minutes en remuant aux 10 à 15 minutes.

Déposer les carottes et les radis sur une plaque à cuisson tapissée d’une feuille antiadhésive réutilisable, puis les badigeonner avec l’huile d’olive et le zaatar. Cuire au four pendant 25 minutes en prenant soin de tourner à mi-cuisson.

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour la vinaigrette », puis réserver.

Mélanger les herbes fraîches avec l’orge, puis déposer les légumes sur le dessus. Arroser de vinaigrette, puis garnir avec les pois chiches croustillants.

Trucs et astuces

Vous savez que l’orge perlé est cuit lorsqu’il a triplé de volume. Vous pouvez ajouter un peu d’eau si la casserole devient sèche avant que l’orge ait fini de cuire. L’idéal est de vérifier toutes les 5 minutes jusqu’à la consistance souhaitée.

Les pois chiches croustillants peuvent être faits à l’avance et conservés dans un contenant hermétique de 2 à 3 jours à température ambiante.

Pour des pois chiches encore plus croustillants, il suffit d’enlever la peau avant de les cuire.