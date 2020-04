Lac-Saint-Jean: reprise des recherches des motoneigistes français

SAGUENAY | La Sûreté du Québec a relancé les recherches au Lac-Saint-Jean afin de retrouver deux motoneigistes français qui manquent à l’appel depuis le 21 janvier dernier.

Des embarcations nautiques patrouilleront les eaux de la rivière Grande-Décharge à Alma avec un hélicoptère de la SQ.

Les opérations se feront avec des mesures spéciales afin de limiter les risques de contagion de la COVID-19.

La police demande d’ailleurs au public de ne pas se déplacer vers les lieux d’intervention en raison de la pandémie. La Sûreté du Québec a déjà avisé qu’elle ne fera aucun commentaire sur cette reprise des opérations.

Après 16 jours consécutifs de recherches en janvier et en février, les corps de Jean-René Dumoulin, 24 ans, et d’Arnaud Antoine, 25 ans, n’avaient pas été retrouvés.

Au soir du 21 janvier dernier, six motoneigistes ont sombré dans les eaux du lac Saint-Jean. Cinq touristes français et un guide québécois faisaient partie de cette expédition. Les corps des quatre autres victimes ont été repêchés et les sept motoneiges qui ont coulé au fond de l’eau ont été récupérées. Trois visiteurs français s’en étaient sortis.