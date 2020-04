Sept joueurs «oubliés» de la formation 1993 du Canadien

Après avoir vaincu les Nordiques de Québec au premier tour des éliminatoires, le Canadien a soulevé la coupe Stanley à l’issue de la campagne 1992-1993. Or, certains joueurs ayant porté les couleurs du club montréalais, cette saison-là, ont été moins en vue.

Patrik Carnback

Le nom de l’attaquant suédois Patrik Carnback a peut-être sombré dans l’oubli au fil des ans. Pour cause, Carnback n’avait disputé que six matchs de saison régulière avec le Tricolore en novembre et en décembre 1992. On ne l’a plus revu dans l’uniforme du CH par la suite, mais il a porté les couleurs des Mighty Ducks d’Anaheim lors des trois campagnes suivantes.

Frédéric Chabot

Derrière Patrick Roy et André Racicot dans l’organigramme du Canadien, le gardien québécois Frédéric Chabot avait été en action pendant seulement 40 minutes lors de la saison 1992-1993. Venu en relève à Racicot, le 11 mars au vieux Garden de Boston, il avait repoussé 18 des 19 tirs dirigés vers lui dans une défaite de 5 à 2 face aux Bruins. Le plus long séjour de Chabot avec le Tricolore a eu lieu après un retour avec l’équipe en 1998.

Eric Charron

Le défenseur québécois Eric Charron a connu un intéressant passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH). À ses débuts, il a toutefois été limité à trois parties avec le CH en mars 1993. Échangé au Lightning dans la transaction amenant le vétéran Rob Ramage à Montréal, Charron a ensuite évolué pour les clubs de Tampa Bay, Washington et Calgary.

Gary Leeman

Le hockeyeur Gary Leeman est bien connu par les amateurs, mais son nom est davantage associé aux Maple Leafs de Toronto qu’au Canadien. Le Tricolore avait acquis Leeman des Flames de Calgary, en janvier 1993, en retour de... Brian Skrudland. Après une vingtaine de matchs en saison régulière, Leeman avait également pris part à 11 parties éliminatoires. Il avait même marqué un but important contre les Nordiques lors du quatrième match de cette série de premier tour.

Sean Hill

Étrangement, l’Américain Sean Hill a disputé ses cinq premiers matchs en carrière dans la LNH, avec le Canadien, lors des séries de 1991 et 1992. Il devenait ensuite un défenseur régulier, en 1992-1993, mais à la suite de certains ajouts en vue des séries, Hill a conclu la campagne avec 31 présences en saison régulière, puis seulement trois lors des éliminatoires. La carrière de Sean Hill s’est poursuivie ailleurs, principalement avec les Hurricanes de la Caroline pour un total de 931 parties, incluant les séries.

Patric Kjellberg

Un autre Suédois que les partisans montréalais ont probablement oublié... Comme son compatriote Patrik Carnback, l’attaquant Patrick Kjellberg n’a pu aider le Canadien lors des séries de 1993. Il avait par ailleurs joué sept parties en saison régulière avec la troupe de Jacques Demers. Kjellberg est retourné en Suède pendant quelques années avant de revenir plus fort dans la LNH, à compter de 1998, avec les Predators de Nashville. Il a même été le deuxième meilleur pointeur des «Preds», en 1999-2000, derrière son coéquipier Cliff Ronning.

Ed Ronan

On ne peut pas parler d’un héros inattendu comme Paul DiPietro, mais le robuste Ed Ronan avait fait plus que sa part pour le Canadien lors des séries de 1993. Ayant participé à 14 matchs éliminatoires, l’attaquant a récolté cinq points, dont deux buts. Il a aussi présenté un différentiel de +5. Ronan a touché la cible une fois contre les Nordiques au premier tour, mais il a aussi enfilé l’aiguille, dans une cause perdante, lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley contre les Kings de Los Angeles.

