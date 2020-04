Série de 1993: les Nordiques favoris au départ

Éric Desjardins était un pilier à la ligne bleue du Canadien de Montréal pendant les séries éliminatoires de 1993 et il se souvient particulièrement de la demi-finale de la section Adams face aux ennemis jurés, les Nordiques de Québec, une formation talentueuse que personne ne prenait à la légère.

«C’était une équipe jeune avec beaucoup de talent et de rapidité. Ils étaient les favoris dans cette série-là, car ils avaient connu une meilleure fin de saison que nous. Les deux premiers matchs ont été difficiles à Québec», a-t-il mentionné à la chaîne TVA Sports.

Desjardins avait tiré pas moins de huit fois sur le filet de Ron Hextall dans le seul match numéro 2, mais il n’est pas parvenu à tromper sa vigilance. Seul Brian Bellows a fait mouche dans la domination bleue de 4 à 1.

«J’avais eu plusieurs chances, s’est-il remémoré. C’est certain que t’espères voir la rondelle entrer dans le filet et que la chance va tourner en ta faveur.»

Desjardins se souvient que l’atmosphère était survoltée au Colisée de Québec. Mais l’expérience des jeunes vétérans a bien servi le groupe.

«On avait des joueurs plus expérimentés. Peu importe ce qui se passait, on était en confiance. Il y avait toujours quelqu’un qui savait quoi faire ou quoi dire pour calmer l’ambiance dans le vestiaire et une fois sur la glace.»

Parmi les plus fiables

Non seulement Desjardins était-il solide sur ses patins à l’époque, sa vitesse en faisait un des meilleurs de la profession.

Aurait-il aimé tester ses habiletés dans la Ligue nationale d’aujourd’hui?

«C’est certain! Je regarde les matchs. C’est un sport de rapidité et d’agilité. Ce sont mes atouts.

«J’ai été chanceux. J’ai connu de belles années dans mon époque et c’était très plaisant. Mais ça reste que c’est plus rapide maintenant. Tu dois être rapide pour y jouer.»