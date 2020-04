Un restaurateur dénonce la lenteur de l’aide gouvernementale aux entreprises

Le propriétaire des restaurants montréalais Saint-Houblon, Alexandre Verville, dénonce la lenteur d’action des gouvernements pour l’aide aux entreprises lors de la crise pandémique.

M. Verville indique vouloir plus de concret et moins de promesses.

« Chaque jour, je suis devant la télé avec les différents points de presse, autant au niveau provincial que fédéral. Chaque jour, on entend des promesses, on entend les différents gouvernements promettent aux entreprises différents dons, mais en date d’aujourd’hui, le 8 avril, malheureusement je n’ai pas reçu un dollar, autant du fédéral, du provincial et du municipal », a-t-il déclaré au micro de Mario Dumont, mercredi, à QUB radio.

Même si les établissements St-Houblon ont ouvert un service de livraison, Alexandre Verville explique que ce n’est pas suffisant. Il estime les revenus de ce service à 2-3% de ses recettes habituelles.

L’entrepreneur spécifie qu’il avait envisagé cette alternative à la suite d’un point presse promettant une subvention des salaires à 75%. Pour l’instant, la livraison ne couvre même pas le salaire des employés.

« Le problème avec la restauration c’est que les revenus qu’il faut que tu aies pour couvrir tes dépenses sont extrêmement élevés, explique M. Verville. En ce moment, c’est un problème de liquidité qu’on a. Ce qu’on a besoin, c’est de la liquidité pour respecter nos obligations. »

« C’est très difficile comme climat actuellement parce que chaque jour, on entend des promesses, chaque jour, on se fait dire que l’argent va être disponible, mais on est le 8 avril et je n’ai pas eu un dollar jusqu’à maintenant », a-t-il ajouté.