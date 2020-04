Une finale parfaite pour Schitt’s Creek

La série canadienne Schitt’s Creek a réalisé un rare exploit, mardi soir, en se concluant sur une finale à la hauteur de ses meilleurs épisodes.

Pas facile de trouver un dénouement qui saura faire l’unanimité chez les fans d’une série. Parlez-en aux fidèles de Lost ou encore de Game of Thrones qui n’ont toujours pas digéré la manière dont leur émission fétiche a tiré sa révérence.

C’est pour cette raison, parmi tant d’autres, qu’on redoutait autant la conclusion de Schitt’s Creek. Allait-on devoir se contenter d’adieux décevants avec la famille Rose ? Heureusement, non. Un constat qui a été accompagné d’un long soupir de soulagement.

Si la finale dort encore bien sagement dans votre enregistreur, soyez prévenus : ce texte contient quelques divulgâcheurs quant à son contenu.

Partir la tête haute

On se doutait bien évidemment que le mariage de David et Patrick ne se déroulerait pas exactement comme prévu. Mais on espérait ardemment que le couple ait droit à ce dénouement heureux, ce « happy ending » dont rêvait tant David. Et c’est exactement ce qu’il a eu (deux fois plutôt qu’une, même) avec une cérémonie intime et, ultimement, parfaitement imparfaite.

Ce n’est évidemment pas de gaieté de cœur qu’on a finalement regardé Johnny et Moira Rose quitter la petite ville de Schitt’s Creek au profit du soleil de la Californie. Mais si les adieux ont été difficiles, ils ont tout de même été étonnamment satisfaisants.

Et c’est ici que réside tout le génie d’Eugene et Dan Levy, tandem créatif derrière cette série à succès. Ils ont su tirer leur révérence alors que Schitt’s Creek n’avait rien perdu de son mordant, ni de son efficacité. Pas question d’étirer la sauce ou, pire, perdre leur fidèle auditoire. Ils sont partis la tête haute, au sommet de leur art. Oui, on s’ennuiera assurément de leur univers. Mais on en aura savouré chaque seconde.

La série Schitt’s Creek est présentée en français (Bienvenue à Schitt’s Creek) sur les ondes de Séries Plus.

Une autre série à succès a quitté les ondes cette semaine alors que Modern Family s’est conclue hier soir après 11 saisons à l’antenne.