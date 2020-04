[EN IMAGES] COVID-19: Des morgues temporaires dans les hôpitaux de la région

Deux des hôpitaux de la grande région de Québec consacrés à la COVID-19 se sont équipés de morgues temporaires ces derniers jours. Les conteneurs réfrigérés n’accueillent toujours pas de dépouilles, mais seront prêts à être utilisés en cas de hausse du nombre de morts dans la région.

• À lire aussi: Tous les résidents des CHSLD subiront un test de dépistage

• À lire aussi: COVID-19: «La consigne des deux mètres va rester pour des mois», prévient François Legault

Les deux morgues temporaires ont été installées à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Les centres ont été désignés par Québec pour accueillir les patients atteints de la COVID-19 et nécessitant des soins.

PHOTO Stevens LeBlanc

La mesure se veut pour l’instant préventive, puisque les besoins n’ont toujours pas augmenté de façon significative. C’est le ministère de la Santé qui a demandé aux différents centres de se tenir prêts à toute éventualité.

«[La morgue] ne sert pas actuellement, mais nous devons être proactifs et responsables dans la gestion des décès éventuels, et ce, dans le plus grand respect des dépouilles et de la pratique hospitalière», explique Joël Clément, porte-parole de l’IUCPQ.

Photo Stevens LeBlanc

Même chose du côté du CISSS Chaudière-Appalaches, où l’équipement a été livré hier dans la journée. «C'est exigé de tous les établissements dans leur plan de mesures d'urgence. [...] Elle sera disponible au besoin», précise Mireille Gaudreau, relationniste.

Quatre conteneurs au total

À Québec, trois conteneurs ont été annexés au bâtiment de l’IUCPQ. Les responsables pourront rejoindre les trois caissons installés à l’extérieur par un corridor en bois, construit dans le but d’assurer plus d’intimité.

Photo Pierre-Paul Biron

Du côté de l’Hôtel-Dieu de Lévis, la morgue temporaire a été installée près de quais de réception situés à l’arrière de l’hôpital. On peut facilement y accéder par des portes situées tout près.