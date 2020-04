Une vengeance de la nature?

Alors que nos sociétés sont engagées dans une mobilisation exceptionnelle pour affronter la COVID-19, qui les déstabilise et dont elles se relèveront péniblement, on en trouve dans les franges radicales de la mouvance écologiste, mais aussi chez certains intellectuels qu’on dira poliment illuminés, pour y jeter un regard excité ou plein de tendresse.

Leur discours est à peu près le suivant : l’être humain aurait fait grand mal à la planète au cours des dernières décennies. Il l’aurait martyrisée en la surexploitant. Et aujourd’hui, elle se vengerait, en jetant à bas un monde devenu insensé. À sa manière, et dans un langage qui serait le sien, elle contre-attaquerait avec un virus et se ferait justice.

Terre

Comment ne pas voir là une forme de poésie morbide, celle de prophètes exaltés qui ont consommé un peu trop de substances idéologiques hallucinogènes ?

Ces propos témoignent aussi de la résurgence d’un certain panthéisme dans nos sociétés qui se croient délivrées de la religion, sauf dans leurs marges.

Le panthéisme, rappelons-le, consiste à diviniser la nature, à lui prêter une forme de conscience globale, ce que font à leur manière ceux qui surnomment la terre « Gaïa ».

La nature « voudrait » des choses, elle « agirait ». Ce virus relèverait de l’autodéfense planétaire.

Il s’agit d’une forme particulièrement primitive du sentiment religieux, antérieure à sa civilisation par les grandes traditions spirituelles qui ont modelé l’humanité, parmi celles-là, le christianisme, évidemment.

Faisons les distinctions nécessaires.

Sans le moindre doute, le modèle de développement des dernières décennies était intenable. L’invasion touristique planétaire, par exemple, était assurément catastrophique.

Le saccage environnemental était indéniable et nos sociétés s’apprêtaient à connaître d’immenses bouleversements si elles ne se réorientaient pas.

Mais la vérité, c’est que ce n’est pas à la terre que l’homme faisait du mal, mais à lui-même, en rendant le monde de moins en moins habitable.

La terre se fiche bien du sort qu’on lui fait. Elle était là avant la présence de l’homme et elle lui survivra s’il s’éteint. Mais elle ne sera plus alors qu’un caillou inanimé tournant dans l’univers. C’est l’homme qui l’anime, et qui y mène sa passionnante aventure.

Ce qui se dévoile ici, c’est une haine inavouée de l’humanité, et plus particulièrement, peut-être, de la civilisation occidentale, coupable de tous les torts.

Dans son salon ou sa maison de campagne, on médite sur la vengeance de Gaïa en relativisant les milliers de pertes humaines et la souffrance immense de ceux qui perdent leurs proches. On pontifie sur la mise en demeure de mère Nature qui en profiterait pour se soigner en condamnant l’humain au repos forcé.

Rationnement

On oublie la crise économique qui suivra et nous forcera non seulement à sacrifier le superflu, mais à faire du rationnement sur le nécessaire. Nos applaudisseurs de virus auront-ils alors le culot de poétiser la misère ?

Assurément, cette crise est le révélateur d’un dysfonctionnement civilisationnel généralisé qui nous obligera à d’immenses réformes.

Mais je peine à respecter ceux qui remercient la « Nature » de punir un humain mauvais.