Célébrer Pâques malgré le confinement !

Les festivités entourant Pâques sont normalement synonymes de rassemblements familiaux. Le confinement actuel risque d’en rendre certains mélancoliques alors le 24 Heures a pensé à vous! On vous propose quelques idées pour rendre cette fin de semaine festive malgré tout.

Des fleurs pour maman et grand-maman

Un bouquet de fleurs ça fait toujours plaisir et en cette période plus difficile ce sera encore plus apprécié! Plusieurs fleuristes à Montréal offrent la livraison de fleurs en 24 heures. Les boutiques Pourquoi pas fleurs et ABACA Marchand de fleurs, entre autres, offrent de jolis bouquets de tulipes et de jonquilles pour rappeler l’arrivée du printemps. Profitez-en pour appeler votre mère ou votre grand-mère pour briser l’isolement!

Pour plus d’informations, visitez le www.fleuristeabaca.com ou le www.pourquoipasfleurs.com

Un festin pour célébrer

Le brunch de Pâques est une tradition dans votre famille? Pas de problème, le restaurant Les enfants terribles offre présentement un panier pour deux contenant une quiche, des bagels au saumon fumé et fromage à la crème, des gaufres et une mousse au chocolat. Pour rendre le tout encore plus festif, ajoutez le panier Mimosa à votre commande! Pour reproduire un repas en famille, vous pourrez ensuite partir une vidéoconférence. Les enfants terribles proposent aussi un panier pour un souper gastronomique. Les commandes seront acceptées jusqu’à 17h jeudi.

Pour commander, allez au lesenfantsterriblesmaison.com

Regarder un film de lapins!

Un film avec un lapin comme personnage principal pourra facilement vous mettre dans l’ambiance de Pâques. Le mignon «Pierre Lapin» vous entraînera dans ses péripéties pour voler des légumes. Robbie le lapereau dans «Hop», quant à lui, vous montera tout ce qu’il est prêt à faire pour devenir un batteur à Hollywood. Si les lapins ne sont pas votre truc, il y a toujours le classique «Jésus de Nazareth».

Cho-co-laaat!

Le chocolat, un baume pour l’âme! Les chocolatiers réussissent toujours à nous épater avec leurs mignonnes créations pour Pâques. Bien sûr, c’est un peu plus compliqué de magasiner son chocolat avec le confinement, mais certains se sont adaptés à la situation. Chocolats Favoris propose ses chocolats sur Uber Eats. De son côté, l’entreprise Juliette & Chocolat offre toujours la livraison.

Pour plus d’informations : www.chocolatsfavoris.com ou www.julietteetchocolat.com

Chasse aux œufs intérieure

Comme plusieurs Montréalais, vous êtes probablement confiné dans un appartement. Difficile donc de faire une grande chasse aux œufs. Alors on transporte la chasse aux cocos à l’intérieur. J’invite même les adultes à en faire une! Je me souviens encore quand ma coloc avait décidé de nous surprendre avec une chasse il y a quelques années. J’étais retombée en enfance!

Un sapin de Noël... aux couleurs de Pâques

Un rapide coup d’œil sur Instagram nous fait réaliser que certains ont décidé de ressortir l’arbre de Noël pour le décorer avec des lapins, des cocos colorés et des guirlandes jaunes, roses ou violets! Quelle belle idée! Ça vous donnera aussi une bonne raison de faire des bricolages avec les enfants.