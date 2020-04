COVID-19: Le Festival d'été de Québec 2020 officiellement annulé

Pour la première fois depuis 1967, la ville de Québec ne vibrera pas au son de la musique des vedettes de son Festival d’été au mois de juillet.

Les organisateurs de l’événement-phare de la saison estivale dans la capitale ont confirmé, jeudi matin, ce que tous les festivaliers appréhendaient depuis le début de la crise du coronavirus : l’édition 2020 du FEQ, qui devait notamment mettre en vedette Rage Against The Machine, Jack Johnson et Imagine Dragons, n’aura pas lieu, tel que prévu, du 9 au 19 juillet.

Il n’y aura pas de report. L’événement est tout simplement annulé et on se redonne rendez-vous en 2021.

«La considération pour la sécurité de ses festivaliers, de ses employés et de ses collaborateurs, l’impossibilité pour les équipes du FEQ de rattraper le travail de préparation nécessaire à la tenue de l’événement ainsi que l’incertitude grandissante sur les restrictions aux frontières canadiennes auront mené l’organisation à prendre cette décision», expliquent les organisateurs dans un message envoyé aux médias et aux festivaliers.

Le festival ajoute qu’il a dû procéder à plusieurs mises à pied temporaires, mais qu’il espère revenir plus fort en 2021.

Les détenteurs de laissez-passer réguliers, de cartes Zone avant-scène ou Zone signature Bell n’ont aucune démarche à effectuer. Ils seront remboursés à même la carte de crédit utilisée pour procéder à leur achat au cours des trente prochains jours.