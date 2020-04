Québec étend les «primes COVID-19» aux milieux de vie pour aînés privés

Après avoir octroyé des primes aux travailleurs de la santé du secteur public, Québec élargit cette mesure aux employés des milieux de vies privés pour aînés afin de les remercier pour leur contribution en ces temps de crise.

Tout le personnel œuvrant dans les différents milieux de vie privés pour aînés et clientèles avec des besoins spécifiques verra son salaire être augmenté de 4 %.

Ils travaillent dans des résidences privées pour aînés (RPA), des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) non conventionnés, des ressources intermédiaires (RI) et des ressources de type familial (RTF).

La «prime d’exposition» des infirmières et des infirmières auxiliaires qui y œuvrent sera quant à elle de 8 %.

Ces primes sont rétroactives au 13 mars, date du décret de l’état d’urgence sanitaire, et seront reconduites en fonction de l’évolution de la situation, précise le gouvernement.

«Chaque jour, et d’autant plus durant cette situation exceptionnelle, des travailleuses et des travailleurs font la différence et contribuent à sauver des vies. Je tiens à remercier toutes les personnes compétentes et engagées qui prennent soin des personnes aînées, partout au Québec», indique la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, par voie de communiqué, jeudi.

Ces primes équivalent à celles déjà versées au personnel de la santé du secteur public. Les travailleurs qui y sont en contact direct avec des patients infectés à la COVID-19 ont vu leur salaire être augmenté de 8 %. Cette prime est de 4 % pour tous les autres corps d’emplois.

Le gouvernement avait aussi déjà annoncé qu'il dédommagerait les préposés aux bénéficiaires œuvrant dans les milieux d'hébergement privés grâce à une prime de 4 $ l’heure.