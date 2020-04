Crosby et Price dans la même équipe dès la semaine prochaine

Les amateurs de hockey québécois pourront renouer avec les Carey Price, Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Shea Weber et autres gros noms de la Ligue nationale la semaine prochaine, puisque la chaîne TVA Sports diffusera le parcours du Canada à la Coupe du monde 2016 dès lundi.

Ainsi, le public aura l’occasion de revoir la formation de l’unifolié qui a réalisé un tournoi parfait lors de cette compétition disputée à Toronto. Celle-ci comprenait plus d’une dizaine de joueurs ayant porté le chandail du Canadien de Montréal ou qui évoluent avec le Tricolore aujourd’hui. Parmi eux, il y a Jonathan Drouin et Tomas Tatar.

Lundi, TVA Sports présentera à 17 h et 19 h deux duels du tour préliminaire, soit ceux contre les Tchèques et les Américains. En 2016, la République tchèque misait entre autres sur Tomas Plekanec et David Pasrnak, tandis que Max Pacioretty et Patrick Kane étaient au nombre des hockeyeurs des États-Unis.

Par la suite, la demi-finale Canada-Russie sera présentée mardi à 19 h, avec les Alexander Ovechkin et Evgeni Malkin à l’avant-scène. Les deux parties de la finale face à Équipe Europe et Jaroslav Halak seront pour leur part diffusées mercredi et jeudi à la même heure.