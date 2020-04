De la musique dédiée aux travailleurs des services essentiels

L’Orchestre symphonique de Longueuil rendra hommage, au cours des prochaines semaines, à des travailleurs des services essentiels. Il proposera, sur sa page Facebook, des versions inédites de chansons enregistrées pour l’occasion.

L’ensemble dirigé par le chef et directeur musical Alexandre Da Costa souhaite offrir un moment de détente, de bienfait et de ressourcement aux travailleurs qui sont au front quotidiennement en temps de pandémie.

«Étant actuellement confinés, comme vous tous, avec nos familles respectives, nous avons eu envie, l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et moi, de faire notre part pour souligner le travail exceptionnel et essentiel, entre autres, du personnel hospitalier et de celui en première ligne», a indiqué Alexandre Da Costa dans un communiqué.

L’OSDL invite la population à faire parvenir ses suggestions sur la page Facebook de l’orchestre.

Il faut écrire le nom de la personne, son occupation professionnelle, le titre d’une chanson et les raisons pour lesquelles elle mérite d’être mise en lumière.

Les musiciens et Alexandre Da Costa se prêteront chacun de leur côté au jeu de la relecture afin d’offrir une version inédite de cette pièce à la sauce symphonique.

La chanson sera ensuite enregistrée et diffusée sur la page Facebook de l’OSDL.

«Plus que jamais, je crois que la musique peut faire office de baume, de divertissement et j’espère sincèrement que cette initiative servira de réconfort à ceux et celles qui en ont besoin», a fait savoir Alexandre Da Costa.