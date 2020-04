Des familles sans nouvelles de leurs aînés au CHSLD LaSalle

MONTRÉAL | Des familles de plusieurs résidents du CHSLD LaSalle, foyer d’une éclosion de COVID-19 à Montréal, se posent de sérieuses questions sur la sécurité de leurs proches.

• À lire aussi: COVID-19 : plusieurs décès d’aînés à LaSalle

C'est notamment le cas d’Annick Laplante qui demande depuis trois semaines à parler à sa grand-maman de 98 ans, Rita Gagnon.

Selon elle, la liste des proches des aînés n’est pas à jour et plusieurs familles sont sans nouvelles de leur état de santé.

«Je me sens comme si je la délaissais. Ça me crée une lourdeur de savoir qu'elle est toute seule et que je ne suis pas là pour la rassurer», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles, jeudi.

Elle a même écrit au premier ministre du Québec, François Legault, pour lui demander que quelqu'un soit affecté aux communications avec les proches des résidents.

Elle ne sait même pas si sa grand-mère a le virus.

«Je n’aimerais pas ça, recevoir un appel dans quatre jours me disant: "Ah, by the way, elle a la COVID et puis, on n'a pas eu le temps de te le dire avant"», a-t-elle relaté.

Parmi les autres failles détectées par des familles, l’envoi dans le CHSLD il y a cinq jours d’une femme de 85 ans déclarée positive à la COVID-19 à l’Hôpital général de Montréal.

Depuis, sa famille n’a plus de nouvelles.

«C'est terrible, terrible, terrible, terrible! On en sait très peu. Je n’arrive pas à rejoindre personne! J'ai passé ma semaine au téléphone», a confié la fille de Paulette Massicotte-Asselin, Monique Asselin.

«Je n'ai plus de mots! Ça me fait mal de savoir que ma mère, elle est confinée dans un endroit, seule au monde. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas ce qui lui arrive.»

Même si le gouvernement convient de l'importance d’informer les familles, en réalité, tout le monde est dans les CHSLD.

«Nous avons besoin d’un bon coup de main puisque les équipes sont réduites», a confirmé Yves Desjardins du Regroupement québécois des résidences pour aînés.

