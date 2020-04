Des téléphones intelligents pour combattre la COVID-19 au CHUM

MONTRÉAL – Afin de réduire les risques de contagion de la COVID-19, les patients du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) peuvent maintenant communiquer avec les médecins et le personnel soignant avec des téléphones intelligents.

Cette initiative de la Fondation du CHUM est soutenue par Vidéotron et Québecor, qui ont fourni au centre hospitalier 150 appareils mobiles munis de forfaits de données illimités.

«On les donne en priorité aux patients atteints de la COVID-19, qui sont en isolement et qui n’ont pas le droit d’avoir de visite. Dans le secteur non critique, on en a une quarantaine», a précisé jeudi le Dr Benoit Deligne, chef du service de médecine interne du CHUM.

Depuis quelques jours déjà, les médecins du centre hospitalier utilisent ces téléphones intelligents, dotés de l’application Reacts, pour pratiquer la télémédecine avec les patients en isolement.

«L’isolement est assez strict et requiert un équipement de protection qui met du temps à mettre et à enlever. On essaie de limiter les entrées et les sorties de la chambre entre autres pour limiter la consommation des équipements», a expliqué Dr Deligne.

«Évidemment, l’examen clinique du patient ne se fait pas par téléphone. On entre dans la chambre pour faire les examens et prendre les signes vitaux. Mais quand l’intervention est uniquement au niveau de la communication, pour expliquer des résultats de tests et pour savoir comment le patient se porte, on utilise le téléphone. On se sert de plus en plus de la visioconférence puisque les patients apprécient le contact visuel.»

Un projet en expansion

Le déploiement de la procédure se poursuit dans le département du Dr Deligne et son recours sera également élargi, notamment pour permettre aux patients en isolement de communiquer avec leurs proches.

«Ça peut rassurer les patients, mais aussi leurs proches, qui peuvent avoir de la difficulté à imaginer ce qu’ils vivent. On leur fournit des rapports médicaux, mais le fait de pouvoir parler à leur proche malade par visioconférence, ce sera vraiment une valeur ajoutée.»

L’outil a aussi déjà été utilisé pour les situations de fin de vie, pour que les familles puissent avoir un dernier contact avec un proche malade.

«C’est un projet pilote qui se déploie très rapidement en raison des circonstances actuelles. On espère pouvoir l’étendre à encore plus de patients dans l’hôpital», a précisé le Dr Deligne.

Un système de consultation à distance permettra également aux patients souffrant de problèmes de santé mentale de poursuivre leurs traitements de façon sécuritaire avec les professionnels de la santé du CHUM.

Au même titre que les autres équipements médicaux utilisés par le centre hospitalier montréalais, les appareils de communication sont soumis à des règles strictes en matière de désinfection.