Discrimination sexiste: le procès des joueuses américaines contre leur fédération repoussé

LOS ANGELES | La date du procès pour discrimination sexiste, intenté par les championnes du monde américaines contre leur Fédération nationale de football, a été repoussée du 5 mai au 16 juin, selon une ordonnance du juge de Californie responsable du dossier.

Le juge Gary Klausner a ainsi accédé mercredi à la requête des deux parties souhaitant mieux se préparer, dans le contexte de la pandémie galopante de coronavirus.

Depuis trois semaines, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné le confinement dans tout l’État afin de ralentir la propagation de la COVID-19.

M. Klausner a également reporté une conférence préparatoire au procès prévue le 20 avril au 1er juin.

Les joueuses de l’équipe des États-Unis, menées par la vedette activiste Megan Rapinoe, ont décidé l’an passé d’attaquer en justice leur fédération qu’elles accusent de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elles réclament 66 millions de dollars en arriéré de salaire en vertu de l’égalité de rémunération et de la loi sur les droits civils.

Les plaignantes affirment qu’elles n’ont pas été payées équitablement par rapport aux joueurs de l’équipe nationale masculine.

Ce que conteste l’instance, qui a suscité l’indignation en arguant dans un dossier, présenté début mars, qu’être membre de l’équipe nationale masculine exigeait un niveau plus élevé de compétences, basées sur la vitesse et la force, et revêtait une plus grande responsabilité.

Ces mots avaient provoqué un tollé auprès des joueuses, de dirigeants et de commanditaires tels que Coca-Cola, poussant le président de la Fédération Carlos Cordeiro à démissionner.

Il a été remplacé par la vice-présidente Cindy Parlow Cone. Souhaitant éviter que le procès se tienne, elle a aussitôt fait en sorte que soient retirés ces arguments, dans un nouveau dossier déposé au tribunal il y a dix jours.