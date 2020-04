Donald Trump : taux d’approbation à la baisse

Après une légère hausse, il y a quelques semaines, le taux d’approbation de Donald Trump est de retour aux valeurs qui prévalaient depuis le début de sa présidence.

Les chiffres les plus récents pointent tous dans la même direction : malgré les interventions quotidiennes du président, ils sont plus nombreux à considérer que sa performance n’est pas à la hauteur. Quand on considère que pendant une crise la population se range habituellement derrière son président, l’entourage de Donald Trump doit s’inquiéter un peu de ces nouveaux coups de sonde.

Plus inquiétants encore, les Américains confirment que le président divise la population et qu’il n’en fait pas assez pour lutter contre l’épidémie. On avance également que le président aurait pu atténuer la propagation en intervenant plus tôt.

Personnellement, je considère que le président agit mieux récemment lors de ses points de presse. Un peu plus discipliné et un peu plus rigoureux, il appuie plus régulièrement ses experts. Il résiste cependant difficilement au jeu politique et il se permet encore quelques libertés avec les faits tout en critiquant sévèrement ceux et celles qui ne partagent pas son opinion.

Le président, on le comprend, s’inquiète beaucoup de la situation économique et il donne parfois l’impression de privilégier la relance avant la protection des travailleurs et de la population américaine.

Même si nous ne sommes qu’en avril, Donald Trump voit poindre l’échéance électorale. Son adversaire Joe Biden jouit actuellement d’une avance plus confortable que celle d’Hillary Clinton au même moment en 2016, principalement dans les fameux États pivots.

Biden, malgré ses lacunes et son isolement actuel, polarise moins que Clinton et il attire des républicains déçus de la performance de Trump. Il incarne à leurs yeux une forme de «retour à la normale», un meneur plus rassembleur et honnête que le président actuel.

Donald Trump peut encore rectifier le tir et sa désormais célèbre base lui est toujours fidèle. D’ici l’automne, le président peut espérer un déclin du virus et une reprise des activités économiques. Parce qu’il peut prendre des décisions et qu’il est assuré d’une présence médiatique quotidienne, il jouit d’un avantage certain. Mais ne pas considérer les messages contenus dans les récents sondages constituerait une grave erreur.

On se le répète depuis des mois déjà, il y a de moins en moins d’indécis aux États-Unis et l’opinion d’une forte proportion d’élections ne changera pas. Plus que jamais chaque vote compte et la marge d’erreur est restreinte.