[EN DIRECT JEUDI 9 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie telle qu'on la connait.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population au fil de la journée.

DERNIER BILAN 6h54

PLANÉTAIRE

Cas: 1 487 870

Morts: 88 630

Rétablis: au moins 330 782

CANADA

Total de personnes atteintes: 19 291, dont 10 031 au Québec.

Décès: 435, dont 175 au Québec.

Toutes les nouvelles | Jeudi 9 avril

7h08 | Dans l’Inde confinée, les pauvres luttent pour survivre.

AFP

6h52 | Brésil: dans la favela, la vie encore plus dure avec le coronavirus.

AFP

6h51 | Iran: Khamenei appelle à éviter les rassemblements lors du ramadan.

AFP

6h50 | Un «désastre en gestation» en Syrie face au coronavirus.

AFP

5h51 | Le bilan officiel franchit les 4000 morts en Iran.

AFP

5h43 | Baisse du nombre de morts en 24 heures en Espagne, plus de 15 000 au total.

AFP

5h25 | État d'alerte en Chine à la frontière russe.

AFP

Quartiers bouclés, hôpital improvisé, frontière fermée aux voyageurs: une petite ville chinoise limitrophe de la Russie est en alerte face à l'arrivée de voyageurs contaminés par le nouveau coronavirus.

Le bouclage de Wuhan, berceau de la COVID-19, a été levé mercredi. Mais le même jour, à 2000 km de là, la commune de Suifenhe, dans la province du Heilongjiang, a décidé de confiner ses 70 000 habitants.

4h54 | Le Bangladesh confine les camps de réfugiés rohingyas.

Un «confinement total» était en place jeudi dans le district de Cox's Bazar, où près d'un million de Rohingyas vivent dans le plus grand camp de réfugiés du monde, afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, ont annoncé les autorités bangladaises.

AFP

3h16 | Taïwan exige des excuses du patron de l'OMS.

AFP

Taïwan a exigé jeudi des excuses de la part du patron de l'Organisation mondiale de la santé qui a accusé Taipei d'encourager ses citoyens à attaquer l'OMS au sujet de sa gestion de la pandémie de coronavirus.

1h52 | La pandémie relance la quatrième révolution industrielle.

Des masques et visières de protection pour les soignants fabriqués en urgence: la crise sanitaire a donné un coup de fouet et de projecteur à l'impression 3D. Mais le coût et la qualité encore inégale de cette technologie n'en font pas une menace imminente pour les emplois industriels.

0h46 | 5 millions de nouveaux chômeurs attendus en une semaine aux États-Unis.

Cinq millions de personnes pourraient s'être inscrites au chômage la semaine dernière aux États-Unis, frôlant un troisième record après deux semaines de plus hauts historiques fin mars, et viendraient donc rejoindre la cohorte de nouveaux demandeurs d'emplois.