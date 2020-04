[EN IMAGES] Aventuriers du kayak: Une série consacrée aux expéditions extrêmes du groupe Québec Connection

Au creux d’un canyon, au sommet d’une chute intimidante, au cœur d’un enchaînement de rapides ou dans de larges glissades de granite, les exploits extrêmes des kayakistes du groupe Québec Connection ont été documentés et seront présentés dans le cadre d’une série télé qui débute jeudi soir. Attachez vos pagaies avec de la broche!

Les dix épisodes de la série Expédition Kayak seront présentés sur les ondes d’Unis TV à compter de 21 h (le lien vers la série sur le site de TV5 est ici). Le projet visait à filmer les aventuriers originaires de Québec dans leur démarche pour découvrir et cartographier des rivières inexplorées dans différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick.

PHOTO COURTOISIE DYLAN PAGE

Il y a déjà une bonne dizaine d’années, Québec Connection naissait et les membres ont tôt fait de se construire une petite renommée dans le monde du kayak en eau vive.

Le fondateur, Emrick Blanchette, a pris l’habitude d’immortaliser leurs escapades les plus spectaculaires par le biais d’une production vidéo soignée.

Il y a quelques années, cette initiative est tombée dans l’œil du producteur Patrick Fauquemberge, sans toutefois qu’un diffuseur ne lève la main.

«Ça faisait quelques années qu’on se démarquait avec notre contenu visuel et les découvertes que l’on faisait, mais trois ou quatre ans après le premier contact avec le producteur, on n’attendait même plus ce projet», a expliqué Emrick Blanchette.

Une vision approfondie

Après le feu vert d’Unis TV, c’est principalement au printemps de l’an dernier que les épisodes de 45 à 50 minutes ont été tournés. Pour les sept compères qui ont pris part au tournage, il s’agissait d’une occasion inespérée d’offrir une vision approfondie de leur sport.

PHOTO COURTOISIE DYLAN PAGE

«C’était le but du projet, de montrer au grand public toute la démarche derrière nos expéditions. Les gens vont piger ce qu’on fait et tout ce que ça implique. C’était important de ne pas avoir l’air de casse-cous tout croches», a souligné Emrick Blanchette.

Dynamique de groupe

À titre d’exemple, un autre membre de l’équipe, François Savard, mentionne qu’avant d’attaquer le grand saut de la rivière Madeleine, en Gaspésie, il aura fallu pas moins de quatre heures de discussions et d’élaboration de stratagèmes. Pas question de prendre la nature à la légère!

«Il y a toujours une grosse logistique derrière les actions. Cette série va permettre aux gens de comprendre notre approche avant les gros obstacles. La complicité entre nous va ressortir. Notre force, c’est notre groupe», a lancé celui que l’on surnomme «King».

Vers une deuxième saison?

En temps de confinement, cette série tombe à point pour les amateurs de découvertes, de nature et de sensations fortes qui sont isolés.

«Le timing de la sortie est particulier parce qu’on va donner le goût aux gens de sortir et d’explorer même si ce n’est pas le moment de se rassembler. Ce sera toujours le temps plus tard. On est chanceux au Québec de profiter d’un si gros territoire hydrique. Le nombre de kayakistes sur les rivières est exponentiel et ça permet un beau partage de connaissances», a signalé François Savard.

Si le succès est au rendez-vous, il semble qu’il y ait déjà de l’intérêt pour une deuxième saison, qui permettrait à la bande d’étendre ses aventures à l’international.

«La situation actuelle avec la COVID-19 met un peu le projet sur la glace, mais il y a une ouverture pour une suite», assure Emrick Blanchette.