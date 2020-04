«Je crois en nous»: Guylaine Tanguay et Maxime Landry chantent l’espoir

S’adressant chaque soir à ses admirateurs sur Facebook afin de briser l’isolement dû à la COVID-19, Guylaine Tanguay lance le nouveau message d’espoir Je crois en nous, un duo enregistré avec Maxime Landry.

Le vidéoclip qui en découle est largement illustré par des images du quotidien de nombreux Québécois confinés en raison de la pandémie. Des photos où se côtoient les sourires, les arcs-en-ciel et différentes scènes de rapprochement.

La chanson «Je crois en nous» est le premier extrait de l’album Guylaine Tanguay country, dont la sortie est prévue le 8 mai. Il sera possible de précommander le nouvel effort à compter du 24 avril. Signée Nelson Minville, la pièce est l’adaptation en français de I Run to You, un succès du groupe Lady Antebellum.

D’abord placée en quarantaine à son retour de voyage de Nashville, Guylaine Tanguay est maintenant confinée à son domicile, comme la grande majorité de la population.