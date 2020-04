Je reste chez nous

Coup de coeur

Spectacle : Rosie Valland

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série #CanadaEnPrestation, une initiative du Centre National des Arts d’Ottawa, l’auteure-compositrice-interprète Rosie Valland proposera ce soir un spectacle en «Facebook Live» à travers lequel elle présentera les pièces de son tout nouvel album intitulé «BLUE», chaudement accueilli par la critique. La musicienne y explore des sonorités pop-rock aux arrangements convaincants, parfois teintés d’électro.

Ce soir à 17h30 sur la page Facebook de Rosie Valland

Je reste :

Journal

Le monde diplomatique

Photo courtoisie

Le journal mensuel «Le monde diplomatique» publie ce mois-ci un grand dossier portant sur la pandémie de la COVID-19 et sur les répercussions qu’elle entraîne. On y présente plusieurs reportages et analyses de fond qui s’intéressent à la situation européenne mais également aux transformations politiques plus générales que cette crise pourrait provoquer.

Disponible depuis le 1er avril

Album

Le temps qui passe - Tommy Boulanger

Photo courtoisie

Le chanteur et guitariste Tommy Boulanger dévoilait au mois de mars son premier album solo intitulé «Le temps qui passe» à travers lequel l’artiste propose des sonorités pop-rock, avec des influences parfois plus country. Le musicien a fait partie pendant dix ans du groupe SENS, une formation pop-rock qui a produit trois albums et un EP.

Disponible depuis le 20 mars

Album

Oma – R Grunwald

Photo courtoisie

Le pianiste torontois R Grunwald propose avec «Oma» un premier album solo dans un style et un ton inspirés des musiciens Nils Frahm et Chilly Gonzales. Le pianiste a collaboré à travers sa carrière avec plusieurs artistes de renom, dont Jill Barber, David Myles et Donovan Woods.

Disponible depuis le 6 mars

Télé

Expédition kayak

Photo courtoisie

La chaîne Unis TV proposera à partir de ce soir la série «Expédition Kayak» à travers laquelle on suit le parcours d’un groupe de kayakistes québécois, parmi les meilleurs au monde, explorant certaines des rivières les plus extrêmes du pays et toujours inexplorées.

Ce soir à 21h00 sur Unis TV

Télé

Le sport en crise

Photo courtoisie

Alors que le monde du sport traverse une période sans précédent où tous ses événements phares sont annulés les uns après les autres, RDS propose une nouvelle émission à partir de ce soir pour faire le point sur les actualités sportives d’ici et d’ailleurs. Durant 30 minutes, l’animateur François-Etienne Corbin dressera l'état de la situation avec différents experts des milieux sportifs.

Ce soir à 18h30 sur les ondes de RDS

Essai

Le revenu de base en question

Photo courtoisie

Alors que l’économie semble suspendue jusqu’à une date toujours indéterminée, forçant le gouvernement fédéral à multiplier les aides financières aux particuliers et aux entreprises, il peut être intéressant de replonger dans l’essai de l’essayiste Ambre Fourrier intitulé «Le revenu de base en question : De l'impôt négatif au revenu de transition».

Disponible le 1er avril 2019

Cinéma

Jusqu’au déclin

Photo courtoisie

Le film «Jusqu’au déclin», premier long métrage québécois produit par Netflix, est désormais disponible en ligne. Le film, réalisé par Patrice Laliberté et mettant notamment en vedette les acteurs Guillaume Laurin, Réal Bossé et Marie Evelyne Lessard, suit le parcours d’un groupe assistant à une formation survivaliste.

Disponible depuis le 27 mars sur Netflix

EP

What You See – Ghostly Kisses

Photo courtoisie

Ghostly Kisses, le projet musical de l’artiste québécoise Margaux Sauvé, a lancé un premier EP en 2017 intitulé «What You See» dans lequel il peut être apaisant de replonger dans cette période de confinement. L'artiste propose un son d’un pop-électro très aérien, planant, accrocheur dès la première écoute.

Disponible depuis le 24 mars 2017