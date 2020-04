La mairesse de Saguenay prend du mieux

La mairesse de Saguenay Josée Néron prend du mieux après avoir été victime d’un malaise, mercredi après-midi, alors qu’elle participait à une visioconférence, à son bureau de l’hôtel de ville de Chicoutimi.

Ce pépin de santé n’a aucun lien avec la COVID-19, assure le personnel de son cabinet.

«Mme Néron a ressenti de très fortes crampes intestinales, à un point tel qu’elle a perdu conscience», a relaté le responsable des relations avec les médias, Stéphane Bégin.

L’élue a regagné son domicile en soirée après avoir effectué une série de tests à l’Hôpital de Chicoutimi.

«On m'a recommandé quelques jours de repos pour une situation passagère. En toute transparence et dans le contexte particulier que nous vivons, je tenais à vous en informer», a expliqué Josée Néron sur sa page Facebook.

Fatigue accumulée

Aucun diagnostic précis n’a été émis par le personnel médical, mais la mairesse a besoin de repos, selon son personnel.

«On sait que Mme Néron, comme bien des politiciens, est dans le feu de l’action. (...) Avec la pandémie de coronavirus, elle est sollicitée beaucoup. C’est des rencontres du matin au soir, que ce soit au téléphone ou par visioconférence. C’est beaucoup de travail», a précisé Stéphane Bégin.

Si tout va bien, la magistrate reprendra le collier mardi prochain, après le long congé de Pâques.

«Nous avons annulé tout ce qu’elle pouvait avoir comme activités ou rencontres. Et si jamais nous avons besoin d’une information ou qu’elle doit prendre une décision qui ne nécessite pas un déplacement, elle va pouvoir le faire», a ajouté M. Bégin.

«Je veux remercier MM. Carol Girard et Jean-François Boivin ainsi que le personnel ambulancier et hospitalier pour leurs bons soins. Surtout, merci beaucoup pour tous les messages d’encouragement et de rétablissement que j’ai reçus depuis hier. On ne le dira jamais assez, la santé est la plus grande richesse qui soit», a conclu Mme Néron, dans son message public.