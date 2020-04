Le Grand club de course en mode virtuel

La technologie viendra au secours du Grand club de course en cette période pandémique pour aider les enfants à continuer de bouger.

Plutôt que de lancer la saison printanière de huit semaines comme prévu à partir du 27 avril à travers le Québec, la fondatrice Natacha Gagné a décidé d’organiser virtuellement les séances hebdomadaires qui étaient prévues au programme. L’incertitude entourant les grands rassemblements après la date du 4 mai l’a poussée vers cette avenue.

En direct sur Internet

Le Grand club de course permet aux enfants de 5 à 15 ans d’apprendre les rudiments de la course à pied dans la bonne humeur. Le concept de « jouer à la course » est l’élément fondamental derrière la création du projet qui compte 37 clubs dans la province.

Ainsi, tous les lundis à 18 h dès le 27 avril, et ce, pendant huit semaines, la kinésiologue animera une séance de 45 minutes en direct sur Facebook. Les parents recevront également par courriel trois entraînements que leurs enfants devront compléter durant la semaine et chaque coureur recevra un colis personnalisé par la poste dans les semaines suivantes. L’inscription coûte 60 $, une réduction de 50 % par rapport au coût habituel.

« Mon grand rêve, c’est qu’il y ait 1000 enfants branchés en même temps ! » nous confie Natacha Gagné, qui se voyait mal tirer la « plogue » sur les activités printanières du Grand club sans mettre en péril la santé financière de l’organisation.

« On avait déjà 158 inscriptions, mais si on attend la relance des inscriptions, on pense que ce ne sera pas suffisamment pour chaque club pour partir. Attendre n’est pas une option pour nous, alors on a pris la décision d’aller de l’avant et de mettre une saison en œuvre. »

Mme Gagné a déjà commencé à informer les parents qui avaient inscrit leurs mousses à pareille date l’an passé de l’initiative adaptée aux circonstances actuelles. « On veut continuer nos enseignements qui sont positifs pour eux (les enfants) [...] La réception est bonne chez les parents que j’appelle », assure-t-elle.

Entente importante

À travers tous ces changements obligés, le Grand club de course a choisi de conserver son partenariat avec la Fédération québécoise d’athlétisme qui offre une série d’avantages aux coureurs.

« Ce qui nous a attirés, c’est le développement sportif de l’enfant dans toutes ses phases avec les nombreuses disciplines de l’athlétisme. C’est l’une de nos avancées », explique Mme Gagné.