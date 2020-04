COVID-19: Les aînés québécois confinés plus longtemps

Plus à risque de mourir de la COVID-19, les personnes âgées devront rester confinées plus longtemps, même après la réouverture progressive des entreprises.

«La vie normale, où on peut embrasser sa grand-mère ou sa mère, ce n'est pas pour demain. Ça va prendre des mois», a lancé jeudi le premier ministre, lors de la conférence de presse quotidienne sur l’état de propagation du coronavirus.

Il a tenu à rendre hommage aux aînés, qui ont bâti le Québec et qu’il faut désormais protéger. «Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison, puis là, on ne leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que ça va durer plus longtemps pour nos aînés, ce confinement», a insisté François Legault.

Les chantiers de construction pourront reprendre progressivement leurs activités d’ici quelques semaines, de même que les entreprises qui offriront un environnement de travail respectant la consigne d’éloignement social.

La reprise viendra un peu plus tard pour les professions où un rapprochement physique est inévitable. «Si on veut garder deux mètres puis on est coiffeur, coiffeuse, c'est pas mal difficile», a signalé le premier ministre. Les restaurants ne seront pas non plus les premiers à rouvrir.

Risques «minimes» pour les enfants

Le sort de l’année scolaire est toujours incertain. Mais François Legault a précisé jeudi que les risques de complications graves pour les enfants atteint de la COVID-19 sont «très minimes».

Les écoles de certaines régions pourraient-elles rouvrir avant d’autres? Rien n’est exclu, «mais c'est aussi possible qu'on soit capables de tout ouvrir en même temps», a répondu le premier ministre.

Une chose semble néanmoins fondamentale aux yeux de François Legault: les personnes plus âgées devront être protégées du coronavirus encore un bon moment puisqu’elles ont davantage de chances d’en décéder.

«Il faut que les personnes plus âgées restent chez elles puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher de ces personnes à moins de deux mètres et puis ne pas rester longtemps en leur présence», a-t-il fait valoir.

Accepter la transmission communautaire

Son acolyte, le Dr Horacio Arruda, a souligné que le virus ne disparaîtra pas du jour ou lendemain. La vie sociale et économique devra tout de même reprendre son cours et les gens devront «accepter une certaine transmission dans la communauté pour que ça s'éteigne avec le temps».

«Je ne voudrais pas que vous pensiez actuellement que même si on a un vaccin seulement dans 18 mois ou 12 mois, que la société va rester confinée comme ça. Les gens vont virer fous de toute façon, et ça ne sera pas possible de le faire!», a affirmé le Directeur national de la santé publique.

Malgré tout, a ajouté le Dr Arruda, il ne faut pas relâcher les efforts faits depuis un mois pour limiter la contamination.