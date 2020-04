Les nouveaux supercanons : premiers tirs d’ici 2023

L'armée américaine vient de révéler par inadvertance les premières images de son nouveau super SLRC dans des photos qu’elle a diffusées à l’occasion d’une rencontre sur la coopération militaire américano-britannique sous les auspices de l'US Army Combat Capabilities Development Command.

Sur des photos, mises en ligne par laboratoire de recherche du CCDC le 21 février, prises à l’Aberdeen Proving Ground, près de Baltimore au Maryland, on peut clairement distinguer en arrière-plan à proximité d’ingénieurs discutant avec des officiers américains et britanniques, une maquette du supercanon et une affiche sur laquelle figure un dessin du canon géant.

Ces images en ligne ont été rapidement effacées par le Pentagone, mais elles avaient déjà été largement diffusées sur les médias sociaux où elles furent analysées et interprétées sur des sites d’adversaires potentiels des États-Unis.



Comme je l’ai rapporté`dans un blogue de l’année dernière, le Pentagone a commencé le développement de son «canon stratégique à longue portée (SLRC) fin 2018.

Inspiré par les travaux du Canadien Gérald Bull (voir ma série de balados à ce sujet), la nouvelle pièce d’artillerie géante doit avoir une portée extraordinaire pouvant atteindre 1850 km.

L'armée américaine s'attend à ce qu'un prototype de démonstration soit opérationnel d'ici 2023.



Un scientifique du centre de recherches sur l’artillerie du même centre d’Aberdeen, le Dr Charles Murphy, avait collaboré étroitement avec Gérald Bull dans ses études balistiques et cosigné avec lui un livre sur les canons à longue portée.



Parmi les images, on découvre sur une table d’exposition, un modèle réduit du supercanon SLRC avec des maquettes de chars d’assaut,

US ARMY CCDC ARMY RESEARCH LABORATORY



Sur une affiche on voit le supercanon sur un transporteur militaire de type Oshkosh M1070. Le supercanon sur sa plate-forme de tir est suspendu entre le tracteur de 14 roues et la remorque de 12 roues. Le dessin est accompagné d’une description de ses capacités opérationnelles.



Selon l'affiche réalisée par l’Army Futures Command, le système est conçu pour pénétrer et détruire «les défenses ennemies A2 / AD (Déni d'accès et interdiction de zone ) pour créer des «fenêtres d'opportunité». Le système, transportable par mer et par air, est desservi par une équipe de 8 serveurs par plate-forme intégrée à une batterie de 4 supercanons. Il est précisé que le supercanon est «déplaçable» mais non «mobile».



Les supercanons SLRC sont conçus pour remplacer des systèmes d’armement plus dispendieux.

Ils devraient coûter «seulement 400 000 $ ou 500 000 $» chacun par rapport aux missiles de plusieurs millions de dollars l’unité.

Leur mission sera de détruire les systèmes d'armes à longue portée adverses qui pourraient entraver les opérations des avions et des navires américains dans la zone de combat.

Ils compléteraient la gamme des armes offensives américaines en étant capables de pénétrer la zone d’interdiction de l’adversaire à un coût beaucoup plus abordable que les missiles hypersoniques ou des avions furtifs telles les F-35, vulnérables aux défenses antiaériennes actuelles.



Le supercanon SLRC permettra aussi aux Américains de rétablir une certaine parité avec leurs adversaires potentiels, la Chine, la Corée du Nord et la Russie qui ont tous de puissantes artilleries, bien supérieure à celle des États-Unis.

L’assassinat de Gérald Bull à Bruxelles alors que ces collaborateurs développaient ici au Québec un supercanon pour Saddam Hussein avait mis un terme aux recherches sur l’artillerie lourde à longue portée en Occident.

Les Chinois et les Nord-coréens ont eux poursuivi le développement de telles armes en utilisant les recherches de Gérald Bull.



La décision d’aller de l’avant sera prise après les tests qui devraient être terminés dans les trois prochaines années. Il est prévu que le premier déploiement du nouveau supercanon se fera dans la zone d’opération Pacifique/Extrême-Orient.