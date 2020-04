L’UFC 249 est annulé

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a été contraint d’annuler son prochain événement, soit l’UFC 249, jeudi.

L’UFC 249 devait avoir lieu le 18 avril prochain, mais la localisation n’avait pas encore été officiellement annoncée. Le président de l’UFC, Dana White, avait toutefois laissé entendre qu’il avait «réservé» une île privée pour y tenir ses combats d’arts martiaux mixtes. Il s’agit de l’île où se trouve le Tachi Palace Casino, près de Fresco, en Californie.

Le projet de White est tombé à l’eau quand les dirigeants d’ESPN lui ont ordonné d’abandonner l’idée de poursuivre ses activités. Le réseau américain, qui est une propriété de Disney, détient un partenariat pour les droits télévisuels du UFC depuis 2019. L’entente est d’ailleurs d’une valeur de 1,5 milliard $.

«Aujourd’hui [jeudi], nous avons reçu un appel du plus haut dirigeant de Disney et de celui d’ESPN... et ils m’ont demandé de ne pas aller de l’avant et de ne pas tenir l’événement», a indiqué White dans un communiqué.

Le président a aussi dit que tous les autres galas prévus par son organisation allaient être remis jusqu’à nouvel ordre.

L’UFC était l’une des seules organisations sportives à vouloir poursuivre ses activités lors de la pandémie de coronavirus qui servit partout sur la planète.

L’UFC 249 devait initialement mettre en vedette le champion des poids léger Khabib Nurmagomedov, mais il avait décidé de poursuivre son confinement dans sa Russie natale. White lui avait donc trouvé un remplaçant, soit l’Américain Justin Gaethje. Ce dernier devait affronter son compatriote Tony Ferguson pour le titre intérimaire des poids légers.

Malgré ce retournement de situation, White est persuadé que son sport sera le premier à revenir.

«Personne ne va perdre son emploi au UFC... nous serons le premier sport de retour», a-t-il dit au réseau ESPN.