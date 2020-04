Mourir seul?

On le constate, en certains lieux du monde, la présente pandémie se transforme en hécatombe.

C’était et cela demeure le cas en Italie. C’est aussi le cas aux États-Unis, notamment dans l’État de New York.

Les hommes et les femmes meurent à la tonne, les cadavres s’empilent, au point de ne plus savoir qu’en faire.

Certains se demandent même s’il faudra les enterrer « temporairement » dans des parcs, en tas. La mort s’invite au cœur de la vie sociale de la plus sauvage manière.

CHSLD

Elle prend aussi, on l’a vu, un visage particulièrement cruel chez nous quand des hommes et des femmes, dans ces mouroirs que deviennent les CHSLD, sont condamnés à mourir seuls, en ayant probablement le sentiment d’être abandonnés, sans avoir la simple possibilité de dire adieu, et peut-être au revoir, à ceux qu’ils aiment et qui les aiment.

Tout cela nous rappelle l’importance vitale des rituels funéraires dans une société civilisée.

La mort est un scandale existentiel et les ultimes prières qui accompagnent un homme avant son dernier souffle relèvent à la fois de la consolation et de l’espérance.

Surtout, le rituel funéraire relève d’un refus du matérialisme asséché, qui ne veut voir dans le corps d’un homme mort qu’un résidu biologique qu’il faudrait se contenter de faire disparaître de la manière la plus hygiénique possible.

Un homme qui va se recueillir sur la tombe de sa femme décédée il y a quelques années ne va pas s’agenouiller sur les derniers restes d’une chair inanimée, mais honorer la mémoire de celle qu’il a aimée en sa dernière demeure.

Ainsi compris, un rituel funéraire digne de ce nom est essentiel pour ceux qui restent et pour leur permettre de faire leur deuil.

Souvent, quand je me promène dans les régions du Québec, je m’arrête dans les cimetières de nos villages, et rien ne m’émeut autant que de voir la tombe fleurie d’une personne morte il y a plusieurs décennies déjà. Le souvenir contribue, d’une certaine manière, à la garder vivante. La mémoire féconde l’avenir.

En fait, la possibilité d’honorer correctement les morts nous ramène aux origines de notre civilisation. Il suffit de penser à la pièce Antigone, de Sophocle, un grand poète tragique grec.

Antigone

Antigone s’oppose aux lois de la cité au nom des lois éternelles. Elle veut assurer un enterrement décent à son frère, dans des circonstances politiques troubles où la chose est interdite. Pour elle, le dernier hommage dû aux morts est essentiel, et indissociable de la dignité humaine, dirait-on avec les mots d’aujourd’hui.

Les plus vieilles traditions de l’humanité ne sont pas toutes insensées.

En ce moment, nous sommes confinés. L’existence sociale est suspendue à travers ce confinement généralisé. C’est évidemment ce qu’il faut faire.

Mais une fois que nous serons sortis de cette crise, il sera essentiel d’assurer une sépulture décente aux victimes de la pandémie. On ne saurait les laisser pourrir loin du cimetière, comme s’ils n’avaient jamais vécu.