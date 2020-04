Népal: un rapatriement dispendieux pour une dame de 68 ans

Coincée au Népal depuis plusieurs semaines à cause de la pandémie de COVID-19, une dame de 68 ans devrait être finalement rapatriée au Canada ce samedi pour la modique somme de... 3 000 $.

À la retraite depuis huit ans, Odette Beaulé profite de son temps libre pour voyager à travers le monde, chose qu’elle fait à raison de six mois par année depuis ses 60 ans.

Photo courtoisie

Arrivée au Népal le 1er mars, après avoir parcouru l’Inde pendant cinq mois, son périple a pris une tournure abrupte quand le pays a décidé de fermer ses frontières quelques jours plus tard.

«Laissés à nous-mêmes»

À la mi-mars, le gouvernement du Népal a demandé aux étrangers de se rendre à Katmandou, la capitale du pays, pour être éventuellement rapatriés chez eux.

Au même moment, Mme Beaulé est à 200 km de là et tente tant bien que mal d’obtenir une dérogation pour s’y rendre, car plus personne ne peut circuler sur le territoire. Les transports sont suspendus.

Photo courtoisie

Ce n’est qu’après de nombreux appels qu’elle réussit à obtenir un chauffeur qui l’a conduite dans un secteur de la capitale où plusieurs dizaines de Canadiens attendent toujours un vol pour revenir au pays.

«Ça fait au moins trois semaines qu’on essaie d’avoir de l’aide du gouvernement, des ambassades pour retourner au pays. C’est super épeurant de vivre cette crise-là à l’étranger, on est laissé à nous-mêmes», déplore la femme originaire de Saint-Georges, en Beauce, jointe par le Journal.

Une réponse amère

Après plusieurs jours, le groupe de Canadiens qu’elle côtoie a finalement eu une réponse de Nadir Patel, haut-commissaire du Canada en Inde, ambassadeur du Canada au Bhoutan et ambassadeur du Canada au Népal, mardi.

«Tout ce qu’on sait, c’est qu’on est censé avoir un avion de Qatar Airways qui a été mandaté par le gouvernement du Canada pour nous rapatrier samedi, pour 3 000 $ par personne. Mais pour l’instant, personne n’a eu ses billets d’avion, et on ne sait pas encore comment se les procurer et où se présenter», explique-t-elle.

Sur un groupe Facebook créée par les Canadiens coincés au Népal pour s’entraider, beaucoup de frustration émane de la réponse de M. Patel, notamment concernant le prix élevé du rapatriement par rapport à d’autres pays.

«C’est très cher surtout pour des familles de trois ou quatre personnes et pour de jeunes voyageurs qui ont un petit budget, soutient Mme Beaulé. Certains touristes décident de ne pas partir à cause de cela.»