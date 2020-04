Paiement sans contact, la technologie la plus sûre pour payer

En pandémie comme en temps normal, le paiement sans contact avec le téléphone intelligent ou la carte de crédit constitue le moyen le plus sûr pour effectuer ses transactions.

On l’a vu ces dernières semaines, pour limiter la contagion par contact, les paiements en billets de banque ont été proscrits pour préférer ceux sans contact qui évitent à l’utilisateur d’avoir à entrer son numéro d’identification personnel (NIP) ou à apposer sa signature.

Outre les questions sanitaires, les raisons de cette sécurité sont multiples.

Le paiement sans contact utilise habituellement la technique de la communication en champ proche , laquelle permet aux clients de faire transiter les données entre un terminal et, le plus souvent, une carte bancaire ou un téléphone intelligent doté d'une puce.

Quelques centimètres seulement

Et selon la définition de GDT, la communication en champ proche (near field communication) est la technique qui permet à divers appareils électroniques grand public d'échanger facilement de petites quantités de données entre eux ou avec une carte à puce sans contact, grâce à la production d'un faible champ magnétique qui rend possible l'établissement d'une liaison sans fil d'une courte portée qui parfois ne dépasse pas quelques centimètres.

Ici comme à l’étranger, avec le téléphone intelligent

Les émetteurs de carte de crédit ont depuis plusieurs années déjà intégré la puce sans contact. Ce qui est encore mieux, ici comme dans d’autres pays, c’est d’utiliser le paiement sans contact avec son téléphone intelligent.

Avec les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, un numéro spécifique à l’appareil ainsi qu’un code de transaction unique sont utilisés à la place du numéro de votre carte de crédit qui n’est pas stocké sur votre appareil ni sur les serveurs d’Apple – pour prendre cette société comme exemple.

Si on reste avec Apple Pay, aucune donnée de transaction n’est conservée qui pourrait vous identifier.

Le fonctionnement demeure le même si les transactions sont effectuées à l’aide d’une montre intelligente.

Sécuritaire et chiffré

Vos cartes de crédit sont chiffrées, donc pratiquement impossible pour un commerçant malhonnête de copier votre numéro de carte de crédit. Votre nom et votre code de sécurité à trois chiffres ne sont pas transmis, ni même vus, de sorte que même dans le cas peu probable où un pirate obtiendrait votre numéro, faire des chats en ligne lui serait impossible.

Avec ou sans accès cellulaire

En voyage comme au pays, le paiement sans contact ne nécessite que la connexion entre votre téléphone et le terminal de paiement – nul besoin d’un accès ou d’un forfait cellulaire.

La notification d’achat apparaîtra une fois votre téléphone connecté à votre réseau WiFi ou cellulaire.

Et si votre téléphone est volé, la connexion à votre compte à l’aide de votre ordinateur vous permettra de désactiver toutes les cartes de votre portefeuille numérique.

Qui plus est, l’émetteur de votre carte de crédit vous protège contre les achats frauduleux, ce qui n’est pas le cas avec une carte de débit qu’on ne devrait jamais utiliser.