Pas de Festif!: la 11e édition est reportée en 2021

Il n’y aura pas de Festif! de Baie-St-Paul cet été. L’édition 2020, qui devait être présentée du 23 au 26 juillet, est remise à 2021.

Après une édition record, lors du 10e anniversaire, l'été dernier, l’organisation est dans l’obligation d’annuler sa 11e édition.

Une décision qui était inévitable en raison de la situation actuelle.

«Nous croyons que, dans les circonstances, il nous faut être solidaires et agir de façon responsable», peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé ce matin.

«Le Festif! dépasse largement les frontières de l’événementiel. C’est bien plus qu’un festival. C’est d’abord un organisme de diffusion culturelle, un mouvement social et communautaire, un cœur qui ne s’arrêtera jamais de battre», a indiqué le fondateur Clément Turgeon.

L’organisation s’affaire déjà à préparer un retour grandiose et continue de planifier d’autres projets «satellites» comme Le Festif! à l’école qui devrait s'étendre, dès l’automne 2020, à la grandeur du Québec. Tout comme le Cabaret Festif! de la relève, dont la Grande Finale 2019 qui sera reportée dans les prochains mois.

«Sachez que malgré la crise, notre équipe se fera un devoir de ne pas oublier la mission de l’organisme, et que nous serons toujours là, autrement, pour vous divertir et servir la culture québécoise», a ajouté Clément Turgeon.

L’équipe du Festif! précise qu’il est de tout cœur avec les travailleurs du secteur de la santé et invite à respecter les mesures jusqu’au bout, afin que cette tempête soit chose du passé le plus rapidement possible.