Québec octroie une aide financière d’urgence à Tel-jeunes

QUÉBEC | Le gouvernement Legault a annoncé jeudi qu’il allait octroyer une aide financière d’urgence de 500 000 $ à l’organisme Tel-jeunes afin d’augmenter l’accessibilité des services aux jeunes et aux parents en cette période difficile.

Ce financement additionnel vient soutenir la mission de Tel-jeunes, qui offre des services gratuits et confidentiels aux jeunes et aux parents par téléphone et en ligne, grâce à des intervenants professionnels.

Les fonds permettront de répondre à la hausse des demandes de services à laquelle fait présentement face l’organisme en pleine pandémie de la COVID-19.

«Dans le contexte actuel, les mesures nécessaires déployées pour protéger la santé de la population viennent notamment bouleverser la routine familiale, a dit Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, par communiqué.

«Tant les jeunes que les parents peuvent ressentir de l'anxiété, se poser des questions et avoir besoin de conseils ou d'une oreille attentive. Je remercie sincèrement les équipes de Tel-jeunes et de LigneParents pour leur apport précieux. En cette période exceptionnelle, plus que jamais, leur rôle est des plus importants», a ajouté le ministre Carmant.