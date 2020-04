Sept jeux de société pour vous amuser malgré le confinement

En cette période de confinement, plusieurs d'entre vous doivent être à la recherche de moyens pour s'occuper et se divertir un peu. Nous avons donc demandé l'aide de boutiques montréalaises de jeux de société pour vous proposer quelques idées à faire en couple, en famille ou encore entre colocs.

Zombie Kidz Évolution – 2 à 4 joueurs

«C’est un jeu coopératif pour les 7 ans et plus. Il y a une twist qui fait que le jeu évolue, donc plus on y joue plus on a des nouvelles règles qui s’ajoutent. C’est super intéressant pour les tout petits parce qu’ils se rendent compte qu’ils jouent à un jeu plus adulte si on veut et les adultes, eux, ne s’ennuient pas parce qu’il y a de plus en plus de règles qui peuvent se mettre en branle.»

– Simon Vigneault, Société Jeux

«C’est un jeu qui est relativement simple et à la fin quand tu as fini toutes les pochettes, tu peux encore jouer. C’est comme des mini-extensions que tu peux enlever ou mettre comme tu le souhaites.»

– Jonathan Guertin, Ludold

Les aventuriers du rail – 2 à 5 joueurs

«Les aventuriers du rail, c’est encore et toujours un classique. Des fois, j’ai l’impression que les gens le connaissent, mais en ce moment je crois qu’il y a beaucoup de gens qui le découvrent et je suis surpris. Souvent quand je vois les gens qui hésitent je leur dis: "c’est sûr que vous allez aimer ça!" Les aventuriers du rail ont une action très très simple de choisir des cartes et tu déploies une stratégie. Tu as des objectifs cachés aussi, alors il y a un côté excitant aussi quand tu les dévoiles à la fin de la partie.»

– Simon Vigneault, Société Jeux

Kingdomino – 2 à 4 joueurs

«C’est un jeu de deux à quatre joueurs. J’aime beaucoup ce jeu. C’est des petites parties, autour de 15 minutes. C’est comme des chips, on dit qu’on va juste jouer une partie, mais c’est difficile de s’arrêter quand on a commencé.»

– Rachael Hardies, Valet d’Cœur

Pandémie – 2 à 4 joueurs

«C’est un jeu qui existe depuis 10 ans maintenant. C’est un jeu coopératif: on joue tous ensemble contre le jeu. Tout le monde prend un rôle d’un intervenant de première ligne dans une pandémie, par exemple des docteurs, des soldats, etc. On essaye ensemble d’empêcher des maladies de se propager. C’est sympa je trouve comme jeu. Ça nous donne un peu une idée de qu’est-ce qui se passe en ce moment.»

– Rachael Hardies, Valet d’Cœur

«Pandémie Legacy peut être intéressant dans cette période-ci, selon moi. Tu dois jouer 12 parties et si tu en échoues une il faut que tu recommences. Alors ça demande une grande période de jeu et tu dois jouer avec les mêmes personnes, alors c’est le bon moment étant donné que tout le monde est confiné. La version Legacy, c’est un jeu évolutif un peu comme Zombie Kidz.»

– Jonathan Guertin, Ludold

Les Charlatants de Belcastel – 2 à 4 joueurs

«C’est comme un jeu de bingo. Chaque joueur pige dans un sac pour recevoir un ingrédient pour faire une potion.»

– Jonathan Guertin, Ludold

Renard des bois – 2 joueurs

«J’ai eu un coup de cœur. C’est récent comme jeu. C’est un jeu de levées. Au Québec, on connaît beaucoup "Le trou de cul" ou "Le 500". Ce genre de jeu, on y joue à quatre-cinq joueurs, mais "Renard des bois" se joue uniquement à deux joueurs. Ça se joue en 20 minutes, alors je le conseille beaucoup ces jours-ci.»

– Simon Vigneault, Société Jeux

«C’est très simple parce que ce sont des mécaniques qu’on connaît déjà, mais qui sont modernisées. Ça rend le jeu intéressant pour jouer et rejouer!»

– Rachael Hardies, Valet d’Cœur

Patchwork – 2 joueurs

C’est un jeu dans lequel on va chacun faire une courtepointe. On a un plateau de 9x9 tuiles et il faut remplir ce plateau avec des bouts de tissu. L’objectif, c’est de mieux le remplir que ton adversaire, car pour chaque trou à la fin tu as des points en moins. C’est un peu comme un Tetris tactique!»

– Rachael Hardies, Valet d’Cœur

Pour commander des jeux, visitez: ludold.com, societejeux.ca ou levalet.com

S’adapter à la crise

Comme pour plusieurs commerces montréalais, les boutiques de jeux de société ont dû s’adapter à cette situation plutôt anormale. D’autant plus que les jeux sont bien appréciés en période de confinement.

Alors que certains avaient déjà un système de livraison en place, d’autres ont dû rapidement s’en créer un de toute pièce.

«Le système de livraison était déjà en place, mais il y a quelques items qu’on a été obligés d’ajouter à notre base de données: les casse-têtes surtout. C’était un item qu’avant on avait juste pour la boutique», indique Rachael Hardies, gérante au Valet d’Cœur dans le Plateau-Mont-Royal, qui avoue cependant que son équipe a pris un peu de retard dans les livraisons.

«Je faisais de la livraison à petite échelle. Quelque chose comme trois à quatre livraisons par semaine, indique Jonathan Guertin, propriétaire de la boutique Ludold à Anjou. En ce moment, j’ai une moyenne d’une dizaine de colis par jour!»

Les entreprises ont dû s’adapter. D’autant plus que la quantité de commandes est montée en flèche.

«Pour moi ça a été un gros ajustement, car je n’avais pas le matériel pour faire la livraison. Il a aussi fallu que je me trouve un système de livraison. J’utilisais Poste Canada et j’allais à la pharmacie juste à côté de la boutique, mais une fois ça m’a pris une heure juste pour aller chercher du tape. Alors, aller porter 15 boîtes tous les jours, c’était impensable», souligne M. Guertin, qui s’occupe de tout par lui-même.

Livré en 24 heures

Pour Société Jeux, ouverte il y a un peu moins d’un an, c’est une livraison en 24 heures dans un rayon de 5 km de la boutique qui est offerte.

«Des fois quand on se prépare à partir les livraisons, il y a une nouvelle commande qui s’ajoute et quand c’est sur notre chemin, on va la porter. Les gens sont vraiment impressionnés, raconte Simon Vigneault, copropriétaire du commerce dans le Mile-End. Justement hier, une heure et demie après avoir commandé la personne recevait sa commande. Une journée de plus pour commencer son casse-tête! »

«Il y a un an, je ne m’attendais pas à livrer des casse-têtes dans ma journée, mais je suis très content de le faire aujourd’hui. Le sourire dans le visage des gens qui arrivent avec deux enfants à la porte, c’est le fun!», avoue M. Vigneault, indiquant qu’il réfléchit pour offrir un service plus proche des gens après la crise aussi.