Séries de 1993: «Encore aujourd’hui, ça fait mal» – Steven Finn

Aux yeux de l’ancien des Nordiques Steven Finn, la raison de l’élimination du club de Québec en 1993 est fort simple. L’équipe, bien que très talentueuse, était jeune, alors que le Canadien de Montréal savait comment gagner.

«La différence, c’est l’adversité, a résumé Finn, jeudi, lors de l’émission JiC, sur les ondes de TVA Sports. On n’en avait pas encore vécue.»

N’empêche, cela ne rend pas cette sortie en six matchs au premier tour - et cette avance de 2-0 bousillée - plus facile à digérer...

«Encore aujourd’hui, ça fait mal», a confié l’ancien défenseur des Fleurdelisés devenu analyste, qui a passé 10 saisons à Québec.

Questionné au sujet d’une sortie des joueurs des Nordiques à un match des Expos où la bière aurait coulé à flots, la veille du troisième match, Finn n’a rien nié, mais il n’y voit pas pour autant un facteur déterminant dans la série.

«Je n'étais pas parmi ce groupe. J’ai entendu la rumeur, mais ce serait trop facile de mettre [l’élimination] là-dessus, a-t-il indiqué. Au bout du compte, on est des professionnels et lorsqu’on embarque sur la glace, on est capables de compétitionner. À 2-0, l’équipe se sentait bien. On avait confiance.»

Mise en échec à Lebeau

Finn est également revenu sur la dure mise en échec qu’il a servie à Stéphan Lebeau lors du cinquième affrontement. L’attaquant québécois a souffert d’une commotion cérébrale sur la séquence.

«On s’est reparlés par la suite, a-t-il raconté. C’est un gars que je respecte, et je n’avais pas l’intention de le blesser. L’intimidation et la robustesse faisaient partie de mon jeu. Je devais apporter ces aspects à l’équipe. C’est la raison pour laquelle j’ai frappé solidement Lebeau. Je n’avais aucune intention de le blesser, mais il y avait évidemment énormément d’émotion au cours de ces matchs.»

– La chaîne TVA Sports présentait, jeudi soir à compter de 19h, la quatrième partie de cette série de 1993 entre les Nordiques et le Canadien. Les cinquième et sixième rencontres seront diffusées vendredi et samedi.