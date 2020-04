Une journée dans ma vie de confiné

À mes amis curieux et à quelques fidèles lecteurs qui me demandent ce que je fais de mes jours de confinement, voici ma journée d’hier.

Vous avez de la chance, je ne chante pas et je ne fais pas d’humour non plus. Mais j’ai lu un très beau texte de Gilles Vigneault qui circule sur les réseaux sociaux. Gilles écrit qu’il fait du sirop d’érable et parle à Bouddha. Moi, je n’ai pas d’érables et j’ignorais qu’on peut parler à Bouddha.

Une amie retraitée de Bibliothèque et Archives Canada m’a envoyé une anagramme. Vous savez cette façon de créer un mot à partir des lettres d’un autre mot, mais disposées dans un ordre différent. Je ne fais jamais d’anagrammes, car je n’ai aucune patience avec les mots. Je ne joue même pas au scrabble.

Le Musée McCord nous invite à « cadrer notre quotidien » en envoyant sur Instagram ou Facebook deux photos de notre maison ou de notre appartement. Une de l’intérieur, l’autre de l’extérieur. Un jour, le musée McCord fera une exposition des meilleures photos de notre confinement. Pas le mien, car je ne prends jamais de photos.

DES MOIS DE DISTANCIATION

Jean-Laurent Cochet est mort à Paris de la COVID-19 à 85 ans. C’est lui qui a formé Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert et combien d’autres acteurs, dont mon vieil ami Daniel Roussel. Du Vaucluse où il habite, Daniel m’a parlé de sa peine au téléphone. Vous souvenez-vous de Daniel ? Il a fait des dizaines de mises en scène à Montréal et à Paris et il a joué Christian Beaulieu dans Les Berger durant huit ans.

À 13 h, le premier ministre Legault a annoncé que la distanciation sociale subsisterait des mois après le déconfinement. Les cheveux qu’il me reste seront enfin assez longs pour une coupe Longueuil ! Mon ex mais éternelle amie Louise DesChâtelets sera-t-elle encore blonde après tout ce temps sans coiffeur ? Je lui poserai la question dans son courrier du Journal. De cette façon, tout le monde le saura.

Il y a neuf ans, le 7 avril, mon ami de presque toujours Pierre Gauvreau est mort. Janine Carreau, son amoureuse, m’a rappelé sa mémoire. Dans son courriel, elle reprend les jolis mots de Wolfgang (Jean-Louis Roux) à Bella (Nicole Leblanc) dans la grande série Cormoran : « L’amour n’aime pas qu’on ne le reconnaisse pas lorsqu’il se présente ! »

UN ACTEUR AU CŒUR TENDRE

En fin d’après-midi, j’apprends que Ghyslain Tremblay, qui incarnait Alberich Boulet dans Cormoran, est mort du maudit virus. Lui aussi. On ne le voyait plus guère, mais il a joué je ne sais pas combien de rôles, du frère Léopold dans Les Plouffe au directeur Poulet dans Les invincibles. C’était un acteur polyvalent au cœur tendre

Nous avons passé la soirée devant la télévision, Maryse et moi, pour regarder L’année du soleil calme, Lion d’or au Festival de Venise en 1984 (l’année où Micheline Lanctôt a gagné avec Sonatine le Lion d’argent du meilleur premier film). L’année du soleil calme est encore plus déprimant qu’un mois de confinement, mais l’histoire du film arrache les larmes.

Avant de fermer la lumière, Maryse m’a demandé ce que j’avais fait dans ma journée. J’ai répondu que j’avais essayé, mais en vain, de trouver un sujet de chronique pour aujourd’hui !