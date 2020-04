Vivre le confinement en famille

Avec le confinement qui a chamboulé leur vie, les Québécois doivent faire preuve de débrouillardise. Nos lecteurs témoignent ici de leur nouveau quotidien, rempli de défis, mais aussi d’opportunités.

Avec l’école, les devoirs, les sports, le travail, les amis et la routine du quotidien, la famille Papineau-St-Denis avait souvent l’impression d’être à la course, comme bon nombre de Québécois. Le confinement lui a apporté un élément positif : du temps pour se retrouver.

Une routine a quand même été établie pour occuper les petits, comme le recommandent plusieurs experts.

Ces temps-ci, une journée typique pour les enfants ressemble à deux heures d’école en matinée, un après-midi à jouer sur le trampoline, un souper préparé tous ensemble, puis, une bonne marche de santé dans leur quartier de Prévost, dans les Laurentides.

Habitués de s’amuser avec leurs amis, Éliot et Émile, âgés de 10 et 12 ans, pourraient percevoir l’isolement comme une forme de punition. Toutefois, les frères sont conscients que tout le monde doit contribuer et rester à son domicile.

Trêve de chicane

Ils ont d’ailleurs exceptionnellement déclaré une trêve de chicane ; les mesures de distanciation en ont fait de meilleurs amis.

Les deux garçons sont aussi devenus des contributeurs aux tâches ménagères.

« Ils nous aident à faire à souper, ils n’avaient pas le temps avec l’école. Ils font maintenant toujours la vaisselle, sans qu’on le demande », exprime leur mère, Mélanie Papineau, visiblement contente.

Elle n’oublie pas d’être présente pour ses parents, qui ont plus de 70 ans, et sont maintenant confinés à la maison, puisqu’ils reviennent de la Floride.

« Avec ma sœur, nous nous occupons, chacune notre tour, de leur épicerie. C’est d’ailleurs ma seule sortie de la semaine, l’épicerie ! » lance-t-elle.

Voisins à distance

Quand les familles du voisinage sortent, chacun s’amuse dans sa cour, mais les mains se font aller pour se saluer.

« On installe les chaises, on prend un verre à une bonne distance, de loin. On regarde les autres familles s’amuser, et on discute à une bonne distance », raconte Mme Papineau.

Le fait de rester à la maison leur permet de se retrouver.

« On est tout le temps à l’extérieur habituellement, dit-elle. Si ce n’est pas un tournoi de basket, on est au travail ou les enfants sont à l’école... Ça fait du bien d’être en famille ! »