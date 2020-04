OUELLET (née BEAULIEU)

Anne-Marie



À Montréal-Nord, le jeudi 2 avril 2020 est décédée, à l'âge de 95 ans, Anne-Marie Beaulieu, épouse de de feu Laurent Ouellet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel et France (Yves), ses petits-enfants Benoit (Karine) et Amélie, ses arrière-petits-enfants Benjamin et Olivia, sa soeur Yvette et son frère Fernand, ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné les circonstances de l'actuelle pandémie, les funérailles se tiendront dans l'intimité.La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Angélica pour son dévouement.Des dons à la Croix-Rouge canadienne seraient appréciés.