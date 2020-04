«Ça va bien manger avec Hugo!»: cuisinez en direct avec le chef Hugo Saint-Jacques

Un nouveau rendez-vous culinaire offert sur le web permet à tous les amateurs de bonne bouffe de garnir leur livre de recettes en ces temps de confinement.

Le temps de l’émission «Ça va bien manger avec Hugo!» le chef du Dock619 Hugo Saint-Jacques a décidé d’ouvrir les portes de sa cuisine tous les mardis et jeudis à 17 h, en direct. Il souhaite ainsi permettre aux gens de maximiser les ingrédients qu’ils ont à la maison.

«Le but, c’est d’utiliser ce que vous avez chez vous, a-t-il dit lors des premières minutes de son premier enregistrement, jeudi. On a donc essayé d’utiliser le moins d’ingrédients possibles, de travailler avec des affaires qui traînent même dans le congélateur, des fois.»

Pour son premier rendez-vous - qu’il est actuellement possible de revoir -, Hugo Saint-Jacques a concocté un menu de Pâques des plus alléchants: tarte de tomates confites et oignons caramélisés avec fromage feta, thym et basilic, ainsi qu’une surprise chocolatée aux bleuets nordiques. De plus, il a agrémenté son brunch improvisé en décorant des oeufs avec un colorant maison.

De savoureuses recettes, Hugo Saint-Jacques en a encore plein son tablier. Outre ses prochaines propositions en direct, il en dévoilera plusieurs sur le plateau de «Station Potluck», un nouveau magazine culinaire attendu à Zeste le 30 avril à 21 h. Chaque jeudi, il partagera le devant des caméras avec Stefano Faita, Émilie Fournier et un invité.