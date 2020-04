Comment réparer ma grosse erreur?

J’avais connu le père de mes enfants au CEGEP. C’était la coqueluche, et moi je n’étais ni la plus belle ni la plus talentueuse des élèves, mais j’avais du chien et j’étais prête à prendre tous les moyens à ma disposition pour me faire remarquer.

Voilà qu’à la fin du parcours, je fus l’heureuse élue. Toutes les filles m’enviaient et je n’en étais pas peu fière. On s’est marié dès ma première grossesse, et comme mon mari gagnait fort bien notre subsistance, on a décidé que je deviendrais « femme et mère à la maison ».

Les premières années furent occupées puisque j’ai eu mes trois enfants en ligne. Ils ont grandi et je me suis sentie de plus en plus inutile dans mon rôle. J’ai pris la décision de faire un retour aux études pour me remettre dans le bain du monde du travail et refaire carrière ensuite.

Dès mon entrée sur le marché du travail c’était l’euphorie. Je me sentais revivre. J’ai fait la connaissance d’un étudiant de 10 ans mon cadet et j’ai craqué pour lui. Ce fut la guerre ouverte entre mon mari et moi. Pendant quelques mois pour me punir, il a tout fait pour me priver de mes enfants.

Les difficultés traversées pour demander mon divorce furent si ardues que ça a mis la hache dans ma nouvelle vie amoureuse. Fier de son coup, mon ex-mari a entrepris de me séduire de nouveau, et l’envie des enfants de retrouver leur mère, aidant, je suis retournée vivre à la maison.

Ça fait deux ans et je m’ennuie. Je constate que je n’ai plus d’amour pour mon mari. C’est comme d’avoir remis des vieilles pantoufles confortables dont la vue de tous les points d’usure m’indique que je suis mûre pour des neuves.

J’ai fait une grave erreur en revenant vers le père de mes enfants mais je ne sais pas comment m’en sortir. Non pas que je veuille retourner avec mon petit jeune, loin de là, mais je sens bien que je ne reste ici que pour les enfants, point à la ligne. Je ne peux pas faire revivre une deuxième fois à mes ados, le drame de la séparation. Mais en même temps, je ne sais pas si j’aime encore assez leur père pour supporter ce supplice encore longtemps?

Anonyme

Il faut avoir le courage d’engager le dialogue avec votre mari pour le mettre au courant de vos préoccupations et pour que cette fois-ci, vous trouviez ensemble une solution adéquate. Je reste convaincue qu’une thérapie de couple serait la voie à suivre pour vous permettre de cheminer ensemble dans ce labyrinthe d’émotions afin d’y voir clair et de prendre la meilleure décision pour tout le monde.