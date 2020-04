Corée du Sud: un parti féministe se présente pour la première fois

Séoul | Un parti féministe présentera pour la première fois des candidates aux élections législatives qui se tiendront mercredi en Corée du Sud, un des pays développés les plus mal classés en termes d'égalité des sexes.

Ce parti, qui a vu le jour en mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, reproche à la classe politique actuelle de négliger les femmes.

La société sud-coréenne demeure profondément patriarcale et les griefs de la gent féminine demeurent immenses.

Cela va de l'inégalité salariale à la diffusion illicite de vidéos sexuelles, en passant par les récents scandales sur les caméras installées par des hommes pour filmer des femmes dans des lieux publics.

«J'ai signé des pétitions, j'ai participé à des rassemblements contre la violence sexuelle faite aux femmes, mais je me suis aperçue que cela ne suffirait pas. Alors j'ai décidé de me présenter à l'Assemblée nationale», explique Kim Ju-hee, 25 ans, l'une des quatre candidates de cette nouvelle formation.

La jeune femme affirme ne pas vouloir se marier ni avoir d'enfants, y voyant un moyen de lutter contre le patriarcat.

Le parti féministe compte 10 000 membres, dont les trois quarts âgés d'une vingtaine d'années. Pour obtenir un siège à ces élections combinant scrutins proportionnel et majoritaire, il devra rassembler 3 % des voix à la proportionnelle.

Mais ses chances d'attirer les suffrages masculins étant faibles, il devra obtenir le soutien de près de 6 % de l'électorat féminin. Un objectif, particulièrement ambitieux dans un pays où deux grandes formations dominent: le Parti démocratique, au pouvoir, et le Parti du futur uni (opposition conservatrice).

«Pour beaucoup de femmes, il est difficile de soutenir un parti uniquement parce qu'il défend la cause des femmes», reconnaît Kwon Soo-hyun, présidente de Solidarité politique des femmes coréennes, une organisation de défense de leurs droits.

Chai Hyun-jung, une mère de famille de 33 ans travaillant à Séoul, souhaite voter pour un parti qui défend l'éducation et s'oppose aux prix élevés des logements.

«J'ai trop de responsabilités dans ma vie pour me focaliser uniquement sur les questions de genre», explique-t-elle à l'AFP.

Même si la violence sexuelle sur internet lui inspire de la colère, elle se dit «sceptique» sur le fait qu'une députée d'un parti féministe «fasse une vraie différence».

Jets de pierres

Malgré les avancées économiques et technologiques de la Corée du Sud, les différences de salaire entre hommes et femmes y sont parmi les plus élevées des pays développés, selon un rapport de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Les femmes ne représentent que 3,6 % des membres des conseils d'administration des conglomérats.

Sur le plan politique, elles ne sont que 17 % au sein du Parlement sortant, soit la 125e place au sein du classement mondial de l'Union interparlementaire, pas loin derrière la Corée du Nord, qui occupe la 120e place.

«Presque tous les hommes politiques, qu'ils soient progressistes ou conservateurs, sont traditionalistes en matière de droits des femmes», reconnait Lee Soo-jung, professeur de criminologie à l'université de Kyonggi.

L'ex-candidat à la présidentielle pour le Parti du futur uni, Hong Joon-pyo, a confessé avoir fourni, à l'université, un stimulant à un ami qui a tenté de droguer une étudiante pour avoir des relations sexuelles.

En 2019, un gouverneur de province du Parti démocrate se revendiquant féministe a été condamné et emprisonné pour le viol d'une assistante.

Ces dernières années, les jeunes Sud-Coréennes ont cependant remporté de nombreux succès avec notamment la légalisation de l'avortement et le phénomène #Metoo a libéré la parole de nombreuses femmes.

Mais être ouvertement féministe peut susciter l'opprobre dans une société où ce mouvement est souvent présenté comme égoïste, extrémiste, voire irrationnel.

Une autre candidate du parti féministe, Lee Ji-won, affirme que certaines de ses camarades ont été menacées de mort sur internet et que des femmes participant à la campagne ont essuyé des jets de pierres.

Linda Hasunuma, une politologue de l'Université Temple, aux États-Unis, estime que la problématique féministe est souvent présentée comme «ne représentant pas l'opinion majoritaire» mais plutôt comme une «préoccupation de militants radicaux».

«Il est difficile pour la condition féminine de gagner du terrain dans une société qui dévalue le statut et le travail des femmes depuis des générations», selon elle.

Mais pour Kim Ju-hee, une victoire n'est pas impossible. «Des milliers de femmes ont rejoint notre parti dès la première semaine», s'enthousiasme-t-elle, « je crois à l'aspiration des jeunes femmes à vivre dignement».