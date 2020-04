Cosi fan tutte de Mozart devait être la production vedette

Sans surprise, le Festival d’opéra de Québec annule sa dixième édition qui devait être présentée du 26 juillet au 7 août.

La décision a été prise jeudi en accord avec le conseil d’administration et annoncée ce matin.

« On y réfléchissait et on en parlait depuis un bout de temps », a indiqué le directeur général et artistique Grégoire Legendre, lors d’un entretien téléphonique.

La production Cosi fan tutte de la Compagnie nationale d’opéra du Canada devait être le spectacle phare de cette édition anniversaire.

L’opéra de Mozart, mis en scène par le cinéaste Atom Egoyan, devait être présenté au Grand Théâtre de Québec. Le chef Bernard Labadie aurait été à la barre de l’Orchestre symphonique de Québec.

Cette production avait été présentée en février 2019 à Toronto avec l’Orchestre de la compagnie national d’opéra du Canada.

« C’est une production magnifique qui n’avait pas été jouée ailleurs et j’étais fier d’amener ça à Québec. C’est triste que l’on soit obligé d’abandonner tout ça pour l’instant », a-t-il laissé tomber.

Grégoire Legendre, qui quittera son poste en décembre, afin de prendre sa retraite, est incapable de dire si cet opéra sera à nouveau présenté à l’été 2021.

« Ça pourrait, théoriquement, être reporté. On ne peut pas s’avancer là-dessus en ce moment. Il y avait déjà des choses mises en place, pour la prochaine édition, par le nouveau directeur artistique Jean-François Lapointe », a-t-il précisé.

Tout comme il est impossible de dire si l’annulation de cette édition et celle de la production La Chauve-Souris de l’Opéra de Québec, qui devait être présentée du 16 au 23 mai, auront des effets néfastes financièrement sur la petite organisation.

« Il y avait des dépenses d’engagées et des contrats de signés. Je dois me mettre là-dessus au cours des prochains jours. C’est inattendu. On ne fait pas un bilan, habituellement, avant de commencer un événement. Il y a beaucoup d’inconnus », a fait savoir Grégoire Legendre.

Son objectif est de quitter en laissant le Festival d’opéra de Québec et l’Opéra de Québec dans une situation financière favorable.

« C’est ma priorité afin que ces deux entités puissent revenir en force lors de la prochaine édition et lors la prochaine saison », a-t-il indiqué.