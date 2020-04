COVID-19 : record de plus de 2100 morts en 24 heures

Les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à dépasser les 2000 morts du nouveau coronavirus en une journée, avec 2108 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures, selon le comptage de l’université Johns Hopkins à 20 h 30 locales vendredi.

• À lire aussi: Trump: la décision sur la réouverture de l’économie sera «la plus importante de ma vie»

Le nombre total de morts recensés aux États-Unis est de 18 586, soit très proche du pays le plus endeuillé, l’Italie, qui déplore 18 849 décès, mais avec une population cinq fois moins importante.

L’Amérique approche par ailleurs du demi-million de cas officiellement déclarés de la maladie (+35 000 cas recensés en 24 heures).

Les États-Unis relèvent depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1000 nouveaux décès quotidiens, et avaient déjà enregistré mardi et mercredi près de 2000 morts en 24 heures, alors également les pires bilans quotidiens dans le monde depuis le début de la pandémie.

L’épicentre de l’épidémie américaine se situe à New York, l’État déplorant à lui seul plus de 7800 morts et plus de 160 000 cas positifs.

Les États-Unis sont depuis fin mars le pays comptant le plus de cas recensés d’infections, avec plus d’un quart des cas officiellement déclarés dans le monde.

« Plus de 2,1 millions de tests ont été réalisés » dans le pays, a déclaré le vice-président américain Mike Pence vendredi lors de la conférence de presse quotidienne de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le virus.

Le président Donald Trump répète régulièrement qu’il s’agit du plus grand nombre de tests effectués par un pays, ce qui explique selon lui le nombre de cas recensés bien supérieur aux États unis qu’ailleurs.

Selon le site ourworldindata.com, c’est effectivement le cas en valeur absolue, mais proportionnellement à leur population, l’Italie et la Corée du Sud ont réalisé plus de tests que les Américains.

Les prévisions du nombre de morts aux États-Unis selon le modèle le plus cité (IHME), qui prend en compte la façon dont l’épidémie a évolué en Chine et en Europe, ont ces derniers jours été plusieurs fois revues à la baisse pour la première vague: de 93 000 à 82 000, puis à 60 000 décès.