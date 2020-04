LEDUC, Fernande



À La Prairie, le 31 mars 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Fernande Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Pierre (Maryse Dionne), ses petites-filles Marie-Eve (Louis-Pierre Sasseville) et Virginie ainsi que plusieurs parents et amis.Partie doucement, Fernande veille maintenant sur ceux qu'elle aime.La famille tient à remercier le docteur François St-Maurice pour ses bons soins et son empathie envers notre mère.En raison de la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.